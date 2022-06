Abeck folgt erneut auf Twehues

Sassenberg

Endlich wieder Schützenfest: Drei Jahre lang regierte der langjährige Brudermeister Stefan Twehues die St. Hubertus-Schützen in Gröblingen-Velsen, ausgerechnet dessen Nachfolger im Amt, Franz Josef Abeck, beendete nun das zähe Ringen an der Vogelstange und machte sich auch in dieser Kategorie zu dessen Nachfolger.

Von Christopher Irmler