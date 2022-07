Abfallgefäße richtig an die Straße stellen

Der Entsorger Remondis fordert über die Stadtverwaltung Sassenberg dazu auf, auf ein richtiges Abstellen der Abfallgefäße entlang der Bordsteinkante an den Straßen zu achten. Denn insbesondere durch den Einsatz von Seitenladern für einen grundsätzlich schnellen und reibungslosen Ablauf könne mit dem richtigen Abstellen der Abfallgefäße ein entscheidender Beitrag durch die Bürgerinnen und Bürger geleistet werden. Der Seitenlader verfüge über einen seitlich am Fahrzeug installierten Greifer, der vom Fahrer aus dem Wageninneren gesteuert wird. Eben dieser Arm ist ausfahrbar und greift das entsprechende Abfallgefäß zur Entleerung. Remondis bittet daher mit nachfolgender Anweisung um Mithilfe.

Remondis gibt Tipps Foto: Remondis

„Die Anwohner werden gebeten, mehrere Gefäße direkt nebeneinander zu stellen, weil die Entleerung dann schneller geht und einige Fahrzeuge zwei Behälter auf einmal aufnehmen können.“

„Für jede Entleerung sollte der Aufstellungsplatz der Abfallgefäße beibehalten werden.“

„Gefäße sollten an einer Straßenseite bereitgestellt werden. Es bietet sich in bestimmten Straßen an, die Abfallgefäße an einer Straßenseite bereitzustellen (insbesondere Stichstraßen), da dadurch der Arbeitsablauf optimiert wird. Außerdem trägt es zur Sicherheit für die Anwohner als auch für Remondis-Mitarbeiter bei, da die Anzahl an Rückwärtsfahrten und Wendemanövern minimiert wird.“

Remondis gibt Tipps zum Rausstellen der Tonnen: Die Tonnen sollten den wöchentlichen Aufstellplatz behalten, in Stichstraße gerne auch nur auf einer Straßenseite Foto: remondis

„In Stichstraßen ohne Wendemöglichkeit werden die Anwohner gebeten, die Abfallgefäße an der Einmündung zu ihrem Stichweg bereitzustellen.“