Unrat an der Böschung der B 475 soll verschwinden

Im Aushub aus den Entwässerungsgräben, der seit Wochen auf den Böschungen der B475 liegt, ist auch so manches Nicht-Natürliches zu finden.

Zu Beginn des Frühjahrs hatte Straßen NRW die Straßengräben der B475 zwischen der Überführung der Drostenstraße und der Einmündung der Füchtorfer Straße so ausgebaggert, dass das Wasser wieder fließen kann. Damit wurde die Entwässerung wieder hergestellt.

Entwässerung wieder hergestellt

Während Strauchschnitt und Wurzelstöcke von Weiden und Erlen, die bei der Aktion anfielen, relativ schnell beseitigt waren, liegt der Aushub, versetzt mit Steinen, Müll, alten Drainagerohren und sogar Resten von Autoreifen, seither auf den Grünstreifen rechts und links der Straße. Zum Teil schlagen Strauchreste sogar schon wieder aus.

Seit Montag sei die zuständige Straßenmeisterei Münster nun dabei, an derartigen Stellen aufzuräumen, teilte Straßen NRW auf Anfrage mit. Das Problem: Während das Pflanzenmaterial unmittelbar nach der Aktion per LKW abgefahren werden konnte, war der Bodenaushub dafür zu nass. Er blieb also zum Trocknen auf der Böschung. Nun kommt auch er auf den LKW.

Entlang der Bundesstraße ist nicht die Kommune, sondern Straßen NRW als Vertreter des Baulastträgers für Pflegemaßnahmen zuständig.