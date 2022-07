Mehr als 1500 Besucher zog es bei den hohen Temperaturen am Anfang der Woche zum Strandbad an den Feldmarksee.

Sonne pur und Temperaturen um die 30 Grad. Es ist heiß. Da ist es eine gute Idee, an den See zu fahren, um sich mit einem Sprung ins kühle Nass zu erfrischen. Das haben sich auch exakt 1528 Badegäste gedacht, die am Montag den Weg zum Strandbad am Feldmarksee gesucht haben.