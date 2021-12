Abschied mit Lob und Tränen

Besonders ihr freundliches Wesen hoben die vielen Laudatoren hervor: Die beliebte Schulsekretärin Ingrid Gausemeier verabschiedete sich jetzt nach fast 40 Jahren an der Johannesschule in Rente.

Nicht nur drei ehemalige und eine amtierende Schuldirektorin sowie eine langjährige Konrektorin waren gekommen, um Ingrid Gausemeier, Sekretärin der Johannesschule, am Dienstagnachmittag mit in den Ruhestand zu verabschieden. Sehr zur Überraschung der Geehrten war sogar die ehemalige Schulamtsdirektorin Karin Sannwaldt-Hanke mit dabei - auch als eine Art Gegenbesuch. Gausemeier war als Vertreterin der Schulsekretärinnen im Kreis damals auch bei ihrer Verabschiedung anwesend gewesen.

„44 Jahre im Berufsleben, das schafft heute auch nicht mehr jeder“, hob Bürgermeister Josef Uphoff in seiner Laudatio, eine der Besonderheiten dieser Verabschiedung hervor. Die viel entscheidendere aber: „Du warst der gute Geist der Schule!“, genau 39 Jahre lang. In welch vielfältigem Maß diese Ansicht geteilt wird, zeigte sich in den übrigen Grußworten, die teils präsent, teils aber auch per Video an die neue Ruheständlerin gerichtet wurden.

Ein wandelndes Lexikon

„Sie ist unser wandelndes Lexikon“, habe sie oft mit Schuldirektor Paul Gödde gescherzt, verriet Gertrud Finke, langjährige Konrektorin der Schule, mit der Gausemeier 19 Jahre Arbeitsleben teilte. „Auf Dich war immer Verlass“, lobte Finke und erkannte besonders an, dass Gausemeier jederzeit umschalten konnte, ob gerade ein Lehrer oder ein Kind etwas von ihr wollte. „Das war bewundernswert.“

Die aktuelle Rektorin Maria Erdmann erinnerte an das Bild eines Schiffs, dem eine Schule ähnele. In dem Fall habe Gausemeier nicht nur die Position des Schiffsarzt sondern auch des Smutjes, des Funkers oder auch des Zweiten Steuermanns übernommen. Erdmann erinnerte an die turbulente Situation der Schule zu dem Zeitpunkt, als sie die Leitung übernommen hatte. „Ich weiß nicht, wie ich es ohne dich geschafft hätte.“ Gausemeier habe nie aufgegeben und dabei immer ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt. „Mit dir geht eine Kollegin, die das Herz am rechten Fleck hatte.“

Schule mit gutem Ansehen

Zum Auftakt der Feierstunde hatte sich Gausemeier ihrerseits bei den vielen Kollegen bedankt, und hatte dabei auch weder die Reinigungskräfte noch die Hausmeister vergessen. Erdmann, so hatte sie herausgehoben, habe durch die Umstrukturierungen nach ihrer Amtsübernahme aus der Johannesschule „wieder eine Schule gemacht mit gutem Ansehen und vor allem gutem Betriebsklima“.

Am Vormittag hatten sich die Schulkinder bereits mit einem Ständchen auf dem Schulhof von der beliebten Sekretärin verabschiedet. Die revanchierte sich selbstverständlich mit Süßigkeiten. Das gegenwärtige Lehrerkollegium verabschiedete sich während der Feierstunde mit zwei sehr persönlich umgedichteten Ständchen, bei denen am Ende dann auch reichlich Tränen flossen. Nachfolgerin von Gausemeier wird Elke Ackermann, die bislang an der Sekundarschule tätig war.