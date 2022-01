Abschied von der Traumkneipe

Mehr als sieben Jahre lang war Elvira Mehlmann erfolgreiche Wirtin. Jetzt will die 70-Jährige noch mal etwas Neues anfangen - vielleicht in der „Höhle der Löwen“.

Was eine gute Kneipe ausmacht? „Die Menschen“, strahlt Elvira Mehlmann – auf den ersten Blick ganz die geborene Wirtin. In den vergangenen gut sieben Jahren hat die heute 70-Jährige ein stabiles Stammpublikum für „Elviras Feldmarkstuben“ um sich gescharrt. Sowohl Karnevalisten als auch Sportler feierten hier, Knobelrunden trafen sich ebenso regelmäßig wie Dartsspieler, die in einem angrenzenden Raum ihrem Vergnügen nachgehen konnten oder ungezählte Radler, die immer wieder im Biergarten Station machten.

„ »Ich möchte auch mal wieder vor der Theke sitzen.« “ Elvira Mehlmann

Doch jetzt ist Schluss. „Ich möchte auch mal wieder vor der Theke sitzen und nicht immer nur dahinter stehen“, begründet „Elli“ lachend den einschneidenden Schritt. „Irgendwann muss ich mal anfangen zu leben“, setzt sie noch hinzu. Ihre Konzession hat sie bereits zurückgegeben, ab heute (Dienstag) bis Freitag jeweils zwischen 14 und 17 Uhr verkauft sie die Teile des Inventars, die ihr gehören. Die komplette Biergartenausstattung etwa oder auch eine ansehnliche Sammlung Bierkrüge, überwiegend mit dem großen Dortmunder „U“ geschmückt. Auch Kunst aus ihrer Feder ist zu erwerben.

Online-Handel durch Wirtsstube ersetzt

Dass sie aus Dortmund, einer klassischen Heimat der Eckkneipenkultur stammt, kann die gelernte Friseurin mit ihrem breiten westfälischen Akzent nicht verhehlen. Will sie auch gar nicht. Die Mutter zweier Kinder hat schon mit verschiedenen Berufen Geld verdient, war Betreuungskraft in einem psychiatrischen Krankenhaus und hat sich mit einer eigenen Produktidee im Onlinehandel selbstständig gemacht. Ihre Erfindung – handgefertigte, klett-verschlossene Auflagen etwa für die Armlehnen von Plastikgartenstühlen – war für mehrere Jahre sogar offiziell als Geschmacksmuster geschützt. Doch dann machte in ihrer Wahlheimat Sassenberg, nur wenige Meter Luftlinie von ihrem Wochenendhaus auf dem Grundstück der Eigentümergemeinschaft Waldesruh entfernt, die Gaststätte pleite, erzählt sie. Ihr inzwischen verstorbener Mann Reinhard, Elektriker bei der AEG, zog mit und das Paar übernahm – „obwohl mein Mann es mir zuerst nicht zutraute“.

Ein Wirt braucht Leidenschaft

Doch Elvira Mehlmann meint zu wissen, warum ihre Vorgänger in schneller Folge scheiterten, nachdem Josef Mönnigmann die 1981 von ihm gegründeten Feldmarkstuben verlassen hatte. „Das waren keine echten Wirte. Sowas ist kein Selbstläufer. Man muss die Gäste zufrieden stellen und die Gäste wollen manchmal auch unterhalten werden.“ Für sie waren die Feldmarkstuben Herzensangelegenheit und näherten sich ihrem eigenen Bild von einer Traumkneipe: bleiben können, so lange man mag, kein Zwang zu essen, geöffnet von früh bis spät, mit Gästen, die für sie wie eine Familie geworden sind. Der Abschied fällt ihr schwer zumal sie die Coronazeit recht gut überstanden habe. Allerdings fehle immer wieder Personal. Und nun habe sich eine günstige Möglichkeit ergeben, ihr Baby in neue Hände zu übergeben. Im Februar solle es mit neuem Pächter weiter gehen. „Ich kann mir vorstellen, dass ich da noch ein bisschen mitmische“, sagt sie verschmitzt.

Auf in die „Höhle der Löwen“

Und dann ist da auch noch das andere Baby: „Mit den Armlehnenauflagen bin ich noch nicht durch“, sagt sie beherzt und erzählt von ihrem Traum, für ihre Produktidee im Fernsehen werben zu können: „Ich würde damit gerne noch in die ‚Höhle der Löwen‘!“