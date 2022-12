Adventskonzert der Musikschule

Traditionell zum Ersten Advent veranstaltete die Schule für Musik im Kreis Warendorf ein Schülerkonzert in der Aula der Johannesschule. Die Lehrer der Musikschule hatten mit ihren Schützlingen im Alter ab sechs Jahren ein buntes Programm aus Advents- und Weihnachtsliedern, Klassik, Rock und Pop erarbeitet, das die Zuschauer genussvoll in die Adventszeit leiten sollte. Neben Beiträgen an Klavier, Keyboard, Schlagzeug, Klarinette und Gitarre spielten zwei Blockflötenensembles. Das Saxonett, ein kindgerechtes Einstiegsinstrument zur Klarinette und zum Saxofon, spielte Nayla Maiber. Als Duett an Gitarre und Cello spielten Bela und Amy Bruns.