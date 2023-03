Aktives Abteilungsleben der Berg- und Wintersportler

Sökeland hob hervor, dass das gesamte Training im vergangenen Jahr wieder in der Sporthalle stattfinden konnte. An den 37 Trainingseinheiten nahmen durchschnittlich 17 Sportlerinnen und Sportler teil.

Zu Beginn der Versammlung, zu der 21 Abteilungsmitglieder und der VFL Vorsitzende Martin Lüffe den Weg in das Sportlerheim im Brook gefunden hatten, bedankte sich Sökeland beim Vorstandsteam und den Kassenprüfern für ihr Engagement.

Umzug gelungen

Zudem bedankte er sich auch bei Marion Lange, Dieter Menke und Peter Wolff für die Mithilfe beim Umzug von der kleinen in die große Herxfeldhalle. Wegen der Unterbringung von Flüchtlingen in der kleinen Sporthalle im Herxfeld mussten die Sport- und Übungsgeräte der Abteilung in die benachbarte große Halle verbracht werden. In diesem Zusammenhang richtete Sökeland auch seinen besonderen Dank an den VFL-Vorstand, der frühzeitig ein Konzept für den Vereinssport bezüglich der zu erwartenden Sperrung entwickelt hatte, sodass Trainingstag und –zeit (montags 20.15 Uhr) bleiben konnten.

Radeln, Wandern, Skifahren

Die Abteilung blickte noch einmal auf das aktive Abteilungsleben mit einer Ski- und Wandertour in Obertauern, Tages- und Wochenendwandertouren sowie Tages-, Senioren- und Wochenendradtouren zurück. Das neue Jahr beginnt mit einer Ski- und Wanderfahrt ins Zillertal. Im Verlauf des Jahres folgen unter anderem eine achttägige Harz-Radtour, eine Wochenendradtour nach Delbrück und Paderborn sowie ein Bergwanderwochenende an der Oberweser. Bei den mehrtägigen Touren mahnte Sökeland zu mehr Kompromissfähigkeit, da der zunehmende Wunsch nach Einzelzimmern oftmals die Kapazität der ausgewählten Hotels überschritten.

Vorstand wiedergewählt

Bei den Vorstandswahlen ergaben sich keine Veränderungen. Als Vorsitzender wurde Rudolf Sökeland, als Kassierer Josef Lackamp und als Schriftführerin Gaby Menke wieder gewählt. Neuer Kassenprüfer ist Jürgen Schwalm

Sökeland betonte, wie wichtig ein funktionierendes Team sowohl bei der Abteilungsorganisation als auch bei der Durchführung der Aktivitäten sei. Nur dann sei das Ehrenamt erfolgreich und mache Spaß.