Aldi-Bau an der Hesselstraße rückt näher

Der Neubau des Aldimarktes an der Hesselstraße rückt näher. Das berichtete Bürgermeister Josef Uphoff dem Infrastrukturausschuss am Donnerstag. Ein Bauantrag sei inzwischen zur Prüfung beim Bauamt des Kreises eingegangen. Die Baumaßnahmen könnten je nach Dauer des Verfahrens bereits in der zweiten Jahreshälfte oder zu Beginn des Jahres 2024 starten. Pläne für den Neubau gibt es schon lange, bislang scheiterten sie jedoch an der Größe des Marktes.

Dieses Problem scheint jetzt beseitigt. Die beantragte Verkaufsfläche sei auf 1050 Quadratmeter reduziert worden, berichtete Uphoff. Ursprünglich seien 1250 Quadratmeter beabsichtigt gewesen, das sei aber nicht in Einklang zu bringen gewesen mit den dafür notwendigen Parkplätzen. Bei der verringerten Verkaufsfläche müssten nur noch 37 Stellplätze nachgewiesen werden, die auf dem bestehenden Gelände zu realisieren seien.

Wohnbebauung seit 2016 kein Thema mehr

Der Aldi-Konzern will den Standort seines Discounters an der Robert-Linnemann-Straße aufgeben, da sich dort keine Erweiterung realisieren lasse. Der Markt jenseits der Bundesstraße 513 hat eine Verkaufsfläche von 770 Quadratmetern, berichtete Uphoff auf Nachfrage aus dem Ausschuss.

Ursprünglich hatte auf dem Gelände in Sassenbergs neuer Mitte neben dem Einkaufszentrum mit Lebensmittel- und Drogeriemarkt Wohnbebauung entstehen sollen. Diese Pläne waren allerdings schon 2016 fallengelassen worden. Der Infrastrukturausschuss beschloss damals bei nur zwei Gegenstimmen, die Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan in eine Sonderbaufläche umzuwandeln und schuf damit die Voraussetzung für die Ansiedlung des Discounters.

Die Stroetmann-Gruppe gehe davon aus, dass die jüngsten Pläne, für die nun das Prüfverfahren anlaufe, genehmigungsfähig seien, so Uphoff.