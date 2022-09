Allerheiligenmarkt findet statt

Mit Trödelmarkt, Automeile und Kirmes lockt der Allerheiligenmarkt Besucher von nah und fern am 5. und 6. November in die Sassenberger Innenstadt. Verkaufsoffener Sonntag ist von 13 bis 18 Uhr.

Am 5. und 6. November findet der Allerheiligenmarkt nach zwei Jahren Corona-Pause wieder in der Innenstadt Sassenbergs statt.

Eine der meistgestellten Fragen der vergangenen Wochen, „Findet in diesem Jahr wieder ein Allerheiligenmarkt in Sassenberg statt?“, beantwortet der Vorstand des Gewerbevereins mit einem lauten und deutlichen „Ja“. Am 5. und 6. November findet der beliebte Markt nach zwei Jahren Corona-Pause wieder in der Innenstadt Sassenbergs statt.

Es erwartet die Besucherinnen und Besucher an beiden Festtagen ein buntes Programm. Die offizielle Eröffnung ist am Samstag um 11 Uhr auf dem Mühlenplatz. Zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr wird in ganz Sassenberg eingeladen. Für Samstag und Sonntag versprechen die Organisatoren einen großen Trödelmarkt und Kirmesbetrieb.

Trödel, Kirmes und ganz viel Musik

Samstagabend lockt ein Musik-Feuerwerk ab 19 Uhr auf den Edeka-Parkplatz sowie die Partymeile am Klingenhagen und auf der Schloßstraße mit Live-Musik, DJ und Unterhaltungsprogramm.

Sonntag ab 11 Uhr ist ein großer Kindertrödelmarkt auf der Schürenstraße (Aufbau ist ab 7 Uhr möglich). Die Kindereisenbahn dreht an beiden Tagen ihre Runden durch Sassenberg. Die Haltestellen sind gekennzeichnet.

Anmeldungen sind ab sofort möglich

Auf dem Lappenbrink wird eine Automeile aufgebaut. Marktbeschicker, Schausteller, Profitrödler und alle Gewerbetreibenden finden ab sofort auf der Homepage www.allerheiligenmarkt-sassenberg.de alle Anmelde-Details zum Allerheiligenmarkt.

Für den beliebten Kindertrödelmarkt, auf dem nur private Trödler zugelassen sind, wird Anfang Oktober ein Anmeldeportal auf derselben Internetseite geöffnet.