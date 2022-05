Alles andere als antiquiert

Das Bierchen allein wäre doch viel zu langweilig, sind die jungen Männer und Frauen von „Kolonne hau mich blau“ überzeugt. So greifen sie auf den Gaststätten-Sport zurück, den schon ihre Großeltern liebten. Allerdings mit besonderem Fun-Faktor. Der zählt auch bei dem professionellen Partywagen, den sich die muntere Truppe für Ausfüge selbst konstruiert hat.

Seit vielen Jahrzehnten bringen Kegelschwestern und -brüder die Kugel auf der Bahn zum Rollen. Früher gab es zahlreiche Kegelclubs, meist mit humorigen Namen wie „Pumpenwemser“ oder „Don Promillo“. In vielen Teilen Deutschlands ist der Gaststätten-Sport allerdings eine aussterbende Freizeitbeschäftigung. Nicht so in Sassenberg