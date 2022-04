Alles, wirklich alles, muss raus

er Basar der Füchtorfer Frauen ist schon lange ein fester Bestandteil des Spargelfrühlings, und so wird Luise Heitkamp-Abke auch nach der Corona-Pause am Sonntag (10. April) wieder Garten und Garage öffnen, um für Hilfsbedürftige Geld zu verdienen. Allerdings zum wirklich allerletzten Mal, wie die rüstige 92-Jährige betont und verkündet: „Darum gibt es alles zum halben Preis.“

Auf ihre Füchtorfer Frauen kann Luise Heitkamp-Abke sich verlassen. Auch Fritz-Uwe Tappe packt seit Jahren kräftig mit an und dekoriert die Verkaufstische. „Bettel-Luise“ organisiert am Sonntag ihren 56. Basar für gute Zwecke. Das kleine Bild zeigt sie 2008 inmitten ihres Weißwäsche-Angebotes.

„Bettel-Luise“, wie die Füchtorfer ebenso liebe- wie respektvoll Luise Heitkamp-Abke nennen, wird im August sage und schreibe 93 Jahre alt. Und damit ist für die rüstige Rentnerin klar, gibt es nur noch genau einen Basar an der Vinnenberger Straße 5. Dieser findet im Rahmen des „Spargelfrühlings“ am Sonntag (10. April) ab 11 Uhr statt.

Seit 1983 werden von der Füchtorferin und ihren unzähligen Helfern Menschen und Organisationen unterstützt, die Hilfe benötigen. In den 90er-Jahren nähten, häkelten, stickten und bastelten bis zu 100 Frauen für Luise. Zusammen mit ihrem Organisations- und Verkaufstalent kamen stattliche Erlöse zusammen. 1995 zählten die Frauen nach dem Basar-Kassensturz mehr als 32.000 D-Mark. Je nach Situation und Bedürftigkeit wurde das Geld nach Brasilien, Ghana, Palästina oder auch an die Dr.-Ruth-Pfau-Stiftung übergeben.

„ »Als ich das Leid in den Favelas gesehen habe, war mit klar, dass ich helfen muss.« “ Luise Hetkamp-Abke

Auslöser für das unermütliche fast 40-jährige Engagement war in den 80er-Jahren eine Reise nach Brasilien. Die Armut in den Favelas dort hat Luise nicht ruhen lassen, bis sie eine Hilfsmöglichkeit gefunden hatte. Das Material für die Handarbeiten „erbettelte“ sie auf den Höfen in der Umgebung, die spendeten Leinen, Stoffe oder Garn – und was noch fehlte, beschaffte die gelernte Kauffrau aus eigenen Mitteln. Auch Geldinstitute und Firmen gaben stets ihren Teil dazu.

Den ersten großen Erlös brachte das Füchtorfer Original höchstpersönlich nach Brasilien zu Schwester Maria Gemma. In diesem Jahr soll das erwirtschaftete Geld an die Grenze zwischen Polen und der Ukraine gehen. Dort kochen zwei Schwestern von Pastor Jan Cymbala warme Mahlzeiten für die Geflüchteten. Cymbala kennt Luise Heitkamp-Abke gut, hat er doch während seiner Vertretungszeiten in der katholischen Pfarrgemeinde regelmäßig bei ihr zu Mittag gegessen. Der Kontakt riss nie ab und das Geld wird ihm und den Schwestern persönlich überwiesen. „Dann kommt es ohne Abzüge bei den Hilfsbedürftigen an“, ist sich die Spenderin sicher und dankt schon jetzt ihrem stattlichen Helferteam, das seit Tagen fleißig sortiert, auszeichnet und dekoriert. Am Sonntag werden nicht nur in der riesigen Garage Tischdecken, Kissen, Läufer und Geschenkartikel verkauft. Angeboten wird neben anderen Gemälden auch ein großes Stillleben von Elly Arnheim (Jüdische Künstlerin, 1877 - 1945).

Tischdecken, Kissen und Gemälde im Angebot

Auch auf der Auffahrt und auf der Terrasse darf gestöbert und gekauft werden. Und da es wirklich der allerletzte Basar sein soll, gibt es alles zum halben Preis. „Alles, wirklich alles muss und soll raus“, hofft Luise auf einen vollen Erfolg beim 56. Basar der Füchtorfer Frauen. Doch bis dahin liegt noch einiges an, denn nicht nur die Ware muss mit Preisetiketten versehen werden, auch der Weg zur Vinnenberger Straße wird mit knallroten Pfeilen ausgeschildert. Und da die Geschäftsfrau mit Leib und Seele weiß, wie sie ihre Kunden verwöhnt und in Kauflaune bringt, gibt es wie immer auch Kaffee und leckere Waffeln.