Alter Turm strahlt in neuem Licht

Die Turmbeleuchtung an der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist zieht jetzt die Blicke in ihren Bann - in der kommenden Woche steht vielleicht noch ein Feintuning für das passende Licht an. Eventmanager Frank Otte hat die Turmbeleuchtung erneuert.

Vielen Einheimischen ist es in den vergangenen Tagen aufgefallen: An der Beleuchtung von Sassenbergs höchstem Wahrzeichen, dem Turm der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist hat sich etwas getan. Die Fassade erscheint vom Mühlenplatz aus gesehen heller und selbst die Kugel unter dem Hahn auf der Spitze ist bei Dunkelheit noch schemenhaft zu erkennen. Ende Oktober hat Eventmanager Frank Otte, der bereits zur Jahreswende den Turm effektvoll in Szene gesetzt hatte, im Auftrag der Stadt die Turmbeleuchtung komplett erneuert. In der kommenden Woche steht dann möglicherweise noch etwas Feintuning auf dem Programm, war im Rathaus zu erfahren.

Der Kirchturm wird seit 1978 auf Initiative der Stadt hin vom Mühlenplatz aus beleuchtet. „Das waren gigantische Strahler, die irrsinnig warm wurden“, erinnert sich Bäcker- und Konditormeister Martin Arenhövel, der bereits seine Kindheit in unmittelbarer Nachbarschaft der Kirche verbrachte an die Anfänge. Dass der Turm dennoch nicht richtig hell erstrahlte, habe weniger an der Leuchtkraft der Scheinwerfer gelegen, erinnert er sich an eine Anekdote: Als sie einmal unbemerkt verstellt waren, tauchten die Scheinwerfer überraschend das Wohnzimmer der Bäckerfamilie in gleißendes Licht. „Auf 20 Meter war das so hell - es war unerträglich“, erinnert sich Arenhövel. „Da konnte man merken, wie viel Licht tatsächlich gebraucht wurde.“

Energiesparende LED-Beleuchtung

Die alten „Heizstrahler“ wichen bereits 2015 moderner, energiesparender LED-Beleuchtung, doch so richtig warm wurden viele mit der neuen Ausleuchtung nicht. Die Spitze des Turms blieb im Dunkeln und durch die Position der Strahler am Rand des Mühlenplatzes blieb immer viel Licht in den Bäumen hängen. Die neue Beleuchtung nutzt zwar die alten Scheinwerferstandorte auf den Seitendächern, der Strahler von vorn, der an der historischen Mühle angebracht ist, sitzt allerdings deutlich höher. „Von unten hatte er einen schlechten Winkel für den Turm“, erläutert Otte auf Anfrage ein entscheidendes Problem.

Förderprogramme erleichtern die Entscheidung.

Förderprogramme erleichterten die Entscheidung, bereits nach sechs Jahren erneut Geld in die Hand zu nehmen. Die alte Beleuchtung sponsorte ein Energieunternehmen mit. Jetzt werden im Rahmen des Regionalbudgets für Kleinprojekte von „8plus-Vital.NRW“ 80 Prozent der rund 7000 Euro Kosten gefördert, erläutert Bürgermeister Josef Uphoff, der in der neuen Ausleuchtung ein deutliches Plus für die Stadt sieht.

Die ersten Reaktionen fallen insgesamt sehr positiv aus. Was allerdings gelegentlich stört, ist die grelle Farbe des Lichts, gerade im Vergleich zur heimeligen Adventsbeleuchtung auf der anderen Straßenseite. So geht es auch dem Hausherrn, Pfarrer Andreas Rösner: „Ich bin sehr zufrieden“, betont er nachdrücklich. „Nur das Licht ist ein bisschen kalt, das wird noch geändert.“

Genau das ist dank der verbauten Technik allerdings kein Problem, ist von Frank Otte zu erfahren. Sie erlaubt nicht nur eine individuelle Abstimmung des Farbtons, sondern auch einen unkomplizierten Wechsel zwischen Farben: „Im Prinzip sind es zwei Knopfdrücke und dann ist alles pink.“ Dass zunächst kaltweißes Licht ausgewählt wurde, liege daran, dass es am besten zum cremeweißen Putz passe, erläutert Olga Puttins vom Hauptamt der Stadt. Im Rahmen der Abnahme in der kommenden Woche könne die Wirkung überprüft werden.

Spätestens am 24. November soll dann die komplette Farbumstellung zum ersten Mal praktisch zum Einsatz kommen, wünscht sich Pfarrer Rösner. Dann ist der internationale „Red Wednesday“, an dem an verfolgte Christen erinnert wird. Der Turm soll zu diesem Anlass ganz in (Blut-)rot erstrahlen.