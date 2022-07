Am Feldmarksee kommt Urlaubsstimmung auf

Einen sonnigen Vormittag am Sassenberger Feldmarksee verbrachten die Seniorinnen und Senioren der Cathamed Tagespflege Hesselblick am Mittwoch. Neben Sand und Sonnenschein genossen die Tagespflegegäste den Spaziergang am Wasser und Eis im Café.

„Die Vorfreude der Senioren war schon seit Tagen groß“, berichtet die Cathamed Tagespflege in einer Pressenotiz. Als es am Mittwochmorgen endlich gemeinsam Richtung Naherholungsgebiet Feldmarksee losging, war die Stimmung ähnlich heiter „wie auf einem Wandertag in meiner Schulzeit“, beschreibt Martina Degen, Pflegedienstleitung der Einrichtung die gut gelaunte Runde.

Spaziergang am Strand

Am See angekommen kam bei den Tagespflegegästen schnell Urlaubsstimmung auf. Ein Spaziergang am Strand weckte bei einigen schöne Erinnerungen an vergangene Erlebnisse. „Früher war ich mit dem Rad mit meinen Kindern hier“, erzählte ein Sassenberger, und ergänzte: „Wir haben es schön hier!“. Für andere war das Eis im Café das Highlight des Ausflugs. Darüber hinaus erlebte die Generation „70+“ viele weitere aktivierende Sinnesreize: warme Sonnenstrahlen, Sand unter den Füßen und den Geruch von frischer Seeluft. „In der Tagespflege arbeiten wir viel mit unterschiedlichen Sinnesreizen, weil das das Wohlbefinden unserer Gäste positiv beeinflusst“, beschreibt Martina Degen einen der Gründe für den Tagesausflug. Die heitere Stimmung der Seniorinnen und Senioren am Ende des Ausflugs bewies den Erfolg des Konzepts.