Am Klärwerk wächst was ran

Das alte Sozialgebäude am Klärwerk, das noch aus den 60er Jahren stammt und zweimal erweitert wurde, platzt aus allen Nähten. Der Neubau gleich nebenan wird zwar nicht wie zunächst geplant Ende des Jahres fertig, doch die Verzögerungen halten sich in Grenzen, schätzten die Fachleute beim Ortstermin die Lage ein. Dafür wird mit Blick auf Zuwachs gebaut.

„Es geht voran - aber nicht so schnell wie zu Beginn gedacht.“ So fasste Jürgen Varnhorn vom Ingenieurbüro Frilling und Rolfs den Stand der Dinge in Sachen Sozialgebäude am Sassenberger Klärwerk zusammen. Noch hänge „das Damoklesschwert der Materialknappheit“ über dem Bau, der nach aktuellem Planungsstand im März bezugsfertig sein soll. Anlass für die Einschätzung war eine gemeinsame Ortsbesichtigung mit Bürgermeister Josef Uphoff und Frederik Holz (CDU), Vorsitzender des Betriebsausschusses, an der auch der stellvertretende Betriebsleiter Thomas Venhaus sowie Abwassermeister Norbert Smotzok teilnahmen.

Der Rohbau steht samt Rohmontage

Baubeginn für den neuen Zweckbau zwischen Klärwerk und Recyclinghof, der ursprünglich noch in diesem Jahr fertig werden sollte, war im März. Inzwischen sind sämtliche Rohbau- und Rohmontagearbeiten abgeschlossen, erläuterte Varnhorn. Die vorläufig kalkulierte Auftragssumme von gut 920 000 Euro sei voraussichtlich auskömmlich.

Sowohl bei Fenster und Türen als auch im Bereich Heizung/Sanitär und bei den Dachdeckerarbeiten machten sich die aktuelle Materialknappheit bemerkbar. „Wir wissen auch jetzt noch nicht, ob die Wärmepumpe pünktlich zum Trocknen des Estrich kommt “, merkte Uphoff an. Dennoch zeigten sich die Besucher mit dem Baufortschritt zufrieden.

In den Altbau ziehen Elektrotechnik und eine Werkstatt

Der Neubau war nötig geworden, weil das alte Gebäude auf dem Klärwerkgelände nicht mehr der Arbeitsstättenrichtline entsprach. Es soll künftig den Elektrotechnikbereich aufnehmen, der inzwischen aus allen Nähten platze, erläuterte Venhaus. Auch eine Elektrowerkstatt entstehe dort, um Reparaturen auch aus eigener Kraft erledigen zu können.

Das neue Gebäude falle „mit gewissem Weitblick“, so formulierte Varnhorn, größer als derzeit nötig aus. Es sei damit zu rechnen, dass der Personalbedarf in diesem Bereich steigen werde: „Früher wurde das Klärwerk mit einer Person gefahren!“ Heute sind vier Mitarbeiter in Sassenberg und drei in Füchtorf beschäftigt.

Getrennte Schleusen für Frauen und Männer

Im Erdgeschoss des Neubaus sind ein Aufenthaltsraum sowie die aus hygienischen Gründen notwendigen Schleusen für den Wechsel der Kleidung untergebracht. Eine echte Neuerung sind die getrennten Bereiche für Männer und Frauen - auch wenn die derzeit nicht gebraucht werden. Im oberen Stockwerk ergänzen Büroräume, ein Schulungsraum sowie das Archiv das Raumangebot. Ökologische Aspekte kamen bei der Dachgestaltung zum Tragen: Das Flachdach wird begrünt.

Alles auf städtischem Grund

Hinter einem Rolltor, für dessen Fundamente die Löcher bereits erkennbar sind, wird der Außenbereich die Mitarbeiterparkplätze aufnehmen. Perspektivisch könnte zudem eine Lkw-Umfahrt für den Klärwerksverkehr entstehen. „Unsere Vorfahren waren in der Grundstückspolitik vorausschauend“, scherzte Uphoff: Der gesamte Baugrund befindet sich in städtischem Besitz.