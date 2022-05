Anerkennung für 250 Meister-Jahre

Einen besseren Tag als den 1. Mai hätten sich die Mitglieder des Stammtisches „Meisterrunde“ für ihr Jubiläum nicht aussuchen können. Zwar sind die eigentlichen Daten schon einige Zeit her, und Corona hat einen weiteren Aufschub veranlasst, aber dafür ist ein silberner Meisterbrief am Tag der Arbeit sicherlich eine Punktlandung. Mittlerweile ist es 30 Jahre her, dass sich im Jahr 1992 ein paar Freunde zusammentaten, um die Aufgabenstellungen der Meister in ihren Berufen bei einem Bier zu besprechen. Die Runde ist im Laufe der Zeit auf zehn Mitglieder gewachsen, wovon zwei zwar Freunde sind, nicht aber den Meistertitel tragen. Mit etwas Wohlwollen wurden sie in den Kreis aufgenommen, weil sie in ihren Berufen eine tiefgreifende Ausbildung durchlaufen haben und auch seit über 25 Jahren ausbilden dürfen.

Treffen im Showroom von Scheffer Krantechnik

Die Meister trafen sich mit ihren Partnerinnen im Showroom der Firma Scheffer Krantechnik GmbH und Geschäftsführer Thomas Scheffer begrüßte seine Meisterkollegen und besonders Frank Tischner, den Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Steinfurt Warendorf, der sich für diesen Anlass gerne Zeit genommen hatte. Danach machte man sich zu einer Betriebsführung auf, bei der Betriebsleiter Bernd Scheffer keine Frage offenließ. Vom Rohmaterial bis zu fertigen Kran- und Förderanlagen wurde der gesamte Produktionsprozess von ihm erläutert. Die Meisterkollegen waren durchaus positiv überrascht, wie sich das Unternehmen Scheffer Krantechnik in den letzten Jahren entwickelt hat. Nicht ganz ohne Stolz berichteten Thomas und Bernd Scheffer darüber, dass man mit den Hauptprodukten lastberuhigte Magnetkrane und Förderanlagen für Feuerverzinkereien der Europäische beziehungsweise bei letzterem sogar Weltmarktführer ist.

Verleihung von zehn Urkunden

Zurück im neuen Bürogebäude war es Frank Tischner eine besondere Ehre bei diesem tollen und würdigen Rahmen die Laudatio für die Jubilare zu halten. Dabei ging er auf den besonderen Moment ein, insgesamt zehn Silberne Urkunden auf einmal vergeben zu können und hob die besondere Bedeutung der Meisterausbildung hervor. Hier werde die Durchlässigkeit des dualen Berufsbildungssystems gezeigt, wo man auch ohne Abitur und Studium Karriere machen und sogar Unternehmer werden kann - und dies durch Wissen, Können und Leistungsbereitschaft. Der KH-Hauptgeschäftsführer forderte in diesem Zusammenhang die gesellschaftliche Anerkennung der Berufsausbildung und die Gleichwertigkeit akademischer und betrieblicher Bildungswege. Bei der Frage ob Studium oder Berufsausbildung gebe es für ihn kein „Entweder, oder“, sondern ein „Sowohl als auch.“ Die Auszeichnung von mehr als 250 Jahren Meisterschaft und erfolgreicher beruflicher Karrierewege sei, so Tischner, der sichtbare Beweis für den Stellenwert der Ausbildung.