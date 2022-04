Anmeldungen sind ab sofort möglich

Die Stadt Sassenberg nimmt in diesem Jahr erneut am Wettbewerb für Radverkehr und Klimaschutz „Stadtradeln“ teil. Die dreiwöchige Aktion findet vom 7. Mai (Samstag) bis 27. Mai (Freitag) statt. Während dieser drei Wochen sind alle, die in Sassenberg wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, aufgerufen, sich am Wettbewerb zu beteiligen und beruflich oder privat in die Pedale zu treten.

„Radfahren für das gute Leben“

Getreu dem Motto „Radfahren für das gute Leben“ möchte der Kreis sowie die Stadt Sassenberg motivieren, sich nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr mit mehr als 1,4 Millionen gefahrenen Kilometern erneut für die Gesundheit und einem kleinen Beitrag für den Klimaschutz auf den Sattel zu schwingen.

Die Aktion des Klima-Bündnisses ist als Wettbewerb gestaltet. Es werden Deutschlands aktivste Kreise und Kommunen und die fleißigsten Teams und Radlerinnen und Radler gesucht. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost der Kreis Warendorf hochwertiges Fahrrad-Equipment. Seitens der Stadt Sassenberg werden darüber hinaus Gutscheine für die besten Radlerinnen und Radler in Sassenberg verlost.

Anmeldungen zum Wettbewerb „Stadtradeln“ sind ab sofort unter www.stadtradeln.de möglich. Radlerinnen und Radler können sich in einem bestehenden Team oder als Teamkapitän mit einem eigenen Team anmelden und in der Kategorie „Fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern“ aktiv werden.