Anwohner erzielen Etappenerfolge

Regenerativ produzierter Strom ist angesichts von Klimazielen und Ukrainekrise gerne gesehen - Windkraftanlagen in der Nachbarschaft oft weniger. Im Genehmigungsverfahren in Bezug auf zwei geplante Anlagen in Dackmar ging esjetzt darum zu erörtern, welche Bedenken von Anwohnern Bestand haben könnten.

Angesichts von Ukrainekrieg, Energiepreisen und nicht zuletzt den Klimazielen wächst die Nachfrage nach Alternativen zu Gas, Kohle und Öl. Allein beim Strom wurde im ersten Halbjahr des Jahres nach Angaben des Umweltbundesamtes 14 Prozent mehr aus erneuerbaren Energien erzeugt als im Vergleichszeitraum 2021. Damit werde inzwischen 49 Prozent des Brutto-Stromverbrauchs regenerativ bestritten.

„ Es ist regelmäßig so, dass wir wertvolle Informationen aus einem Erörterungstermin mitnehmen “ Sigurd Peitz, Bauamtsleiter Kreis Warendorf

Die Kehrseite dieser Entwicklung erleben diejenigen, die ungewollt in die Nachbarschaft einer Windkraftanlage geraten - so geschehen bei zwei Anlagen, die die UKA Meißen Projektentwicklung jetzt im südlichen Außenbereich von Sassenberg geplant hat. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens wurden die Einwände von vier Anwohnerparteien in dieser Woche bei einem Erörterungstermin diskutiert. „Es ist regelmäßig so, dass wir wertvolle Informationen aus einem Erörterungstermin mitnehmen“, betonte Sitzungsleiter Kreisbauamtsleiter Sigurd Peitz dabei einerseits, machte aber zugleich klar: „Wir haben keinen Ermessensspielraum. Es gibt einen Anspruch auf Genehmigung, wenn keine berechtigten Argumente dagegen sprechen.“

„ Das sind ganz neue Dimensionen. “ Einwender zur Größe der geplanten Anlagen

Die zu finden ist schwieriger, als sich verärgerte Anwohner denken, verdeutlichte Peitz immer wieder. Insbesondere eine generelle Abstandsregel existiere im Außenbereich nicht. So lautete das Hauptargument der Gegner: Die Anlagen hätten eine „optisch bedrängende Wirkung“, schließlich sollen sie insgesamt 229 Meter beziehungsweise 203 Meter hoch werden, wie Unternehmensvertreterin Cindy Büttner referierte. „Das sind ganz neue Dimensionen, da werden viele in Sassenberg und Füchtorf noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen“, machte ein Einwender seinem Ärger Luft.

Doch auch für das Geltendmachen einer solchen Wirkung gibt es enge Grenzen, mussten die Nachbarn erkennen. Es gebe im Abstandsbereich zwischen der zweifachen und dreifachen Höhe der Anlage Einzelfallentscheidungen, erläuterte Peitz. Doch dabei treffe das Recht der Anwohner auf das Recht des Bauwilligen. Kann der Anwohner dem Anblick mit zumutbaren Mitteln ausweichen, so zähle der Einwand nicht. Im Baurecht seien Windkraftanlagen privilegiert.

Nicht alles, was nicht gefällt, ist "bedrängend"

Dennoch gingen die Einwender nicht ganz mit leeren Händen aus dem Termin. Schließlich zeigte auch die UKA Meißen ein Interesse an gewissen Kompromissen. Sie hatte das öffentliche Verfahren ebenso wie den öffentlichen Erörterungstermin veranlasst, obwohl dies für zwei Windkraftanlagen noch nicht vorgeschrieben ist. Das sei bei ihrem Unternehmen Standard, so Büttner, um Transparenz zu erreichen, aber auch einen rechtssicheren Genehmigungsbescheid.

Zusätzlich zu den bestehenden Antragsunterlagen werde nun noch eine sogenannte „Visualisierung“ in Auftrag geben, um die optische Bedrängung zu beurteilen, teilte das Unternehmen auf Nachfrage mit. Zudem hat sich die Baubehörde zunächst auch noch die Entscheidung über einen Vor-Ort-Termin vorbehalten.

Uhu-Vorkommen wird geprüft

Das Vorkommen eines Uhus, das bislang nicht in Gutachten berücksichtigt war, wird nun ebenfalls näher untersucht. Details dafür müssen mit der unteren Naturschutzbehörde geklärt werden, teilte Peitz auf Anfrage mit. Auch Ausweichflächen für die Waldschnepfe seien noch nicht abschließend festgelegt.

Nächtliche Warnlichter an den Turmspitzen will das Unternehmen den Anwohnern so weit als möglich durch den Einbau einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ersparen, die nur anspringe, wenn sich Flugzeuge in der Nähe befinden. Probleme mit dem Lärm dagegen gebe es nicht, erfuhren die Nachbarn. Alles im Normbereich. „Wir kommen eben hier im Außenbereich von Null, da stört alles“, gab einer von ihnen zu.

Entscheidung frühestens Ende Februar

Bis die nun erforderlichen weiteren Unterlagen eingegangen und bewertet sind, wird es noch etwas dauern. Frühstens ab Ende Februar könne es zu einer Entscheidung kommen, schätzt Peitz. Nach der Genehmigung gibt sich das Unternehmen noch rund ein Jahr bis die Anlagen stehen.

Nach Angaben des Kreises gibt es derzeit für Sassenberger Gebiet zwei weitere Anträge auf die Errichtung von Windkraftanlagen, zum einen zum Repowering, zum anderen zum Neubau. Wegen der Größenordnung ist für beide das Öffentliche Verfahren vorgeschrieben.