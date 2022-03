Arenhövel verlässt Rat und Partei

Das Fallen einer Stecknadel wäre auf dem gewöhnlich heftig knarrenden Boden der Kleinen Herxfeldhalle wohl zu hören gewesen, als Martin Arenhövel seine Ausführungen am Donnerstagabend in der Ratssitzung beendet hatte. Zwischen dem Tagesordnungspunkt eins „Bericht des Bürgermeisters“ und der folgenden Abstimmung über Zahlenwerke ließ er ganz überraschend eine Bombe platzen: Er sei persönlich „schockiert und enttäuscht“, vom Bürgermeister und damit „vom eigenen Parteikollegen, so hintergangen zu werden und das nicht zum ersten Mal.“ Von einem Mangel an Wahrheit war die Rede und einem „Niveau, bei dem ich nicht mehr mitmache.“ „Somit lege ich mit sofortiger Wirkung mein Ratsmandat nieder und ziehe mich komplett aus der Kommunalpolitik zurück“, schloss das langjährige Ratsmitglied und legte beim Verlassenen des Raumes zunächst Bürgermeister Josef Uphoff seinen Rücktritt und anschließend dem CDU-Vorsitzenden Werner Berheide seine Austrittserklärung aus der Partei auf den Tisch.

Eine Email als Anlass

Anlass des Eklats war eine Email des Bürgermeisters vom Vorabend an die Fraktionen, mit der er eine Anfrage Arenhövels im Hauptausschuss am Tag zuvor beantwortete. Allerdings sei das nur der „Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen brachte“, sagte Arenhövel den WN am Freitag.

Mindestens vordergründig bezog sich das Problem auf den Drostengarten. Bei einem informellen Gespräch mit Verantwortlichen des Landschaftsverbands Westfalen Lippe (LWL) in Münster vor mehreren Jahren sei ihm Unterstützung signalisiert worden für die aus Sicht der Denkmalverantwortlichen „großartige Sache“, den Garten wieder herzustellen. Allerdings sei der Weg über die Stadt als LWL-Ansprechpartner zu gehen. Er habe die Verwaltung mehrfach gebeten Gespräche zu führen. Als es um die Verkleinerung des Geländes ging, um Stellplätze für das Bauvorhaben in der Nachbarschaft zu schaffen, habe er auch nachgehakt. Die Auskunft habe gelautet, dies sei „nicht förderschädlich“.

Martin Arenhövel Foto: Foto: privat

Tatsächlich aber sei bei ihm persönlich über die Zeit der Eindruck entstanden, es bestehe „bei Stadt und Verwaltung kein wirkliches Interesse“ an dem Thema. Das zeige sich seiner Ansicht nach auch in dem Umstand, dass es keine seiner zahlreichen Anfragen in die entsprechenden Protokolle geschafft hätte, beklagte Arenhövel in seinem Statement.

Vorwurf der Unehrlichkeit

Die Email, mit der Bürgermeister Josef Uphoff am Dienstagabend schließlich reagierte, pflückte der 49-Jährige als einerseits oberflächlich und andererseits nachweislich falsch auseinander. So sei ein Mitarbeiter des LWL, der demnach im Dezember befragt worden sein sollte, bereits seit langem in Ruhestand.

Er halte „Ehrlichkeit für den wichtigsten Baustein kommunaler Zusammenarbeit“ hielt Arenhövel, der seit mehr als 20 Jahren im Rat saß noch vor seinem Rücktritt fest.

„Ich bedaure Ihren Schritt. Sie sehen mich einigermaßen perplex,“ reagierte ein zunächst sprachloser Bürgermeister. Noch während Arenhövel den Raum verließ, mahnte Uphoff jedoch, Probleme im Gespräch zu lösen – für Arenhövel, der aus seiner Sicht oft genug das Gespräch gesucht hat, nach eigenen Angaben ein weiterer Affront.

Kleiner Fehler mit großer Wirkung

Am Tag danach reagiert der Bürgermeister mit einer offiziellen Klarstellung der kritisierten Unwahrheit: Tatsächlich sei beim LWL unter der Telefonnummer des ehemaligen Mitarbeiters eine Auskunft zum Drostengarten eingeholt worden. Nach Prüfung habe diese tatsächlich gelautet, der Drostengarten unterliege nicht der Gartendenkmalpflege. Allerdings habe die betreffende Mitarbeiterin der Stadtverwaltung sich nicht vergewissert mit wem sie tatsächlich sprach. Dass die schriftliche Antwort von einem anderen LWL-Mitarbeiter stammte, als dem langjährigen Ansprechpartner, „habe ich bei meiner Recherche am 2. März nicht weiter gewürdigt“, gibt der Bürgermeister zu. Die Fraktionen seien informiert und zeigten Verständnis, teilt Bürgermeister Josef Uphoff weiter mit und dankte Martin Arenhövel persönlich ausdrücklich „für sein langjähriges kommunalpolitisches Wirken, davon 16 Jahre als mein Stellvertreter. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass er mir vor der gestrigen Ratssitzung die Chance gegeben hätte, das entstandene Missverständnis aufzuklären.“

Michael Franke (SPD) verteidigt Bürgermeister

Bereits im Rahmen der Ratssitzung hatte der SPD-Fraktionsvorsitzende Michael Franke im Anschluss an seine Haushaltsrede die Gelegenheit genutzt, entschieden zu betonen: „Den Vorwurf der Unehrlichkeit weise ich mit aller Schärfe zurück. Beim Bürgermeister und seinen Mitarbeitern habe ich das noch nicht erlebt. Wenn eines funktioniert in der kommunalpolitischen Zusammenarbeit, dann ist das Ehrlichkeit.“ Er erhielt von allen Fraktionen Beifall.