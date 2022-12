Auch Entspannung ist wichtig

Unmittelbar nach den Hochämtern an Heiligabend und den Weihnachtstagen hatte die katholische Pfarrgemeinde St. Marien und St. Johannes bereits am Dienstag einen weiteren Grund zur Freude.

Schließlich fällt alljährlich auf den 27. Dezember das Patronatsfest, an dem die Gemeinde ihren Pfarrpatron Johannes Evangelist würdigt. Entsprechend begrüßte Pfarrer Andreas Rösner rund 50 Gläubige in der Pfarrkirche. Im Rahmen dieser Heiligen Messe setzte die Gemeinde eine weitere Tradition fort. So freute sich Rösner über fünf neue Gesichter unter den Messdienerinnen und Messdienern, die ihn im Dienst am Altar in Zukunft unterstützen werden.

Im Anschluss waren alle Gemeindemitglieder zum lockeren Austausch in das nahegelegene Pfarrheim eingeladen. Hier erzählte Rösner die Legende von Johannes und dem Rebhuhn. Demnach sei es wichtig, nicht immer unter Spannung oder Anspannung zu stehen, sondern sich auch einmal zu entspannen. Gerade in der Weihnachtszeit sei dieser Moment des Innehaltens und Entspannens wichtig, unterstrich Rösner. Nicht fehlen durfte das Anstoßen mit der „Liebe des Johannes“, einem schmackhaften Rotwein. Im Verlauf des Abends, der seit einigen Jahren bewusst ohne festes Programm konzipiert ist, dankte Rösner den Aktiven des Eine-Welt-Ladens, der seinen Betrieb eingestellt hat (die WN berichteten) für deren Engagement.