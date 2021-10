Auch kein „Allerheiligenmarkt-Light“

In diesem Jahr wird es keinen Allerheiligenmarkt in Sassenberg geben. Die Nachricht ist nicht neu – aber nicht zuletzt bei Facebook ist erneut eine heftige nicht immer faire Diskussion über die Absage entflammt. Denn der Straßentrödel zur Freckenhorster Herbstwoche hat erfolgreich stattgefunden und auch der Warendorfer Fettmarkt läuft in „abgespeckter Form“.

Der Gewerbeverein als Veranstalter des Allerheiligenmarktes stellt klar, dass nach ausführlichen Gesprächen mit dem Bürgermeister der Stadt Sassenberg und dem Ordnungsamt beschlossen wurde, die Veranstaltung abzusagen. „Das Gerücht ,dass die Stadt Sassenberg ihr OK für den Allerheiligenmarkt gegeben hätte, aber der Gewerbeverein nicht den Arsch in der Hose hätte, diesen durchzuführen‘ stimmt nicht“, unterstreicht Jörg Schöne. Und der zweite Vorsitzende des Gewerbevereins stellt klar: „Auch fehlt es uns nicht an Manpower zur Planung des Marktes, wie es aus Reihen anderer Vereine behauptet wurde. Gemeinsam mit der Stadt wurde beschlossen den Allerheiligenmarkt abzusagen, weil er in seiner traditionellen und altbekannten Form nicht hätte durchgeführt werden können.“

Anders als der Freckenhorster Herbst, der eine reine Trödelmarkt-Veranstaltung sei, oder der Fettmarkt in Warendorf, der eine Mischung aus Kirmes und Trödelmarkt ist, ist der Allerheiligenmarkt eine Gewerbeschau, auf der Sassenberger Handel, Gewerbe und Vereine die Möglichkeit haben, sich einem breiten Publikum vorzustellen.

Dieses wäre aber in diesem Jahr in der gewohnten Form nicht möglich gewesen. Der professionelle Trödel hätte 2021 nicht stattfinden können, da die Firma Nordmann, die den Gewerbeverein bei der Planung in all den vorherigen Jahren maßgeblich unterstützte, während der Corona-Krise den Betrieb eingestellt hat. Hier wurden aber schon für 2022 Besprechungen mit einem neuem Organisator geführt.

Es hätte zum Beispiel auch keine Abendveranstaltung mit DJ’s und Musik an den Bierständen vom KCK und VfL Sassenberg gegeben. Auch wäre eine Abendveranstaltung auf dem Gebrasa-Gelände in gewohnter Form nicht möglich gewesen. „Vielen Vereinen, die sonst immer den Allerheiligenmarkt genutzt haben, um ihre Vereinskassen aufzubessern, hätte man eine Absage erteilen müssen - anderen jedoch nicht. Wo bleibt da die Gerechtigkeit?“, fragt Schöne.

Im Endeffekt hätte nur noch ein kleiner Trödelmarkt stattfinden können, der aber wiederum den verkaufsoffenen Sonntag gefährdet hätte, denn laut VERDI muss die Marktfläche/Veranstaltungsfläche größer sein als die Verkaufsfläche der Geschäfte, die am verkaufsoffenen Sonntag teilnehmen, erläutert der Gewerbeverein.

Ein „Allerheiligenmarkt-Light“, wie sich manche Sassenberger auf Facebook wünschen, hätte im schlimmsten Fall eine Klage von VERDI zur Folge gehabt. „Zukünftige verkaufsoffene Sonntage wären somit gefährdet“, befürchtet der Gewerbeverein, der seine Mitglieder dieser Gefahr nicht aussetzen wolle.

Das Vorstandsteam wendet sich an alle „Facebook-Besserwisser“ mit folgenden Worten: „Die Planung des Allerheiligenmarktes kann nicht aus dem Ärmel geschüttelt werden, sondern bedarf monatelanger Vorbereitung. Die Mitglieder des Gewerbevereinsvorstandes treffen sich in ,normalen‘ Jahren bereits ab Frühling etliche Male (ehrenamtlich und in ihrer Freizeit), um die Veranstaltung für November vorzubereiten. In diesem Jahr stand allerdings im Frühling laut Coronaschutzverordnung noch nicht einmal fest, ob die Veranstaltung überhaupt hätte stattfinden können. Dies hätte im schlimmsten Falle bedeutet, dass die ehrenamtlichen Mitglieder hunderte von Stunden in die Planung gesteckt hätten, ohne Gewissheit, ob der Markt überhaupt stattfindet.“

Der Gewerberein will nun alle Energie nutzen, um einen ordentlichen Allerheiligenmarkt 2022 zu planen, der dann wieder in altbekannter Form stattfinden kann – mit verkaufsoffenem Sonntag, Trödelmarkt, Kirmesbetrieb, Partyevents am Abend, Feuerwerk und all den engagierten Vereinen.

Und alle Kritiker, die sich jetzt lautstark äußerten, sind eingeladen, sich produktiv einzubringen und mitzugestalten – egal ob mit Ideen oder so genannten Hand- und Spanndiensten.