Auf dem Weg zur Unabhängigkeit

Sassenberg

Über zehn Jahre ist die Solar- und Photovoltaikanlage gewachsen, die Roland Schräer auf, am und neben dem Zweifamilienhaus in der Tondorfstraße installiert hat. Ein kleines Windrad toppt die Eigenproduktion regenerativer Energien. In diesem Winter soll die auch die neue Wärmepumpe füttern. Kann der Traum von Selbstversorgung bei einem Zweifamilienhaus aufgehen?

Von Ulrike von Brevern