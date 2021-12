Auf die Branche kommt es an

Der Handel insgesamtist vom Weihnachtsgeschäft unter Coronabedingungen eher enttäuscht. Die Nachfrage bei Einzelhändlern in Sassenberg zeigt: Es kommt ganz auf die Branche an.

Die Weihnachtszeit ist wirtschaftlich gesehen für die Kaufleute mit die wichtigste Zeit im ganzen Jahr. Zum zweiten Mal in Folge macht den Selbstständigen aber wieder die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Das Weihnachtsgeschäft 2021 verlaufe trotz aller Anstrengungen eher enttäuschend hatte der Handelsverband Nordrhein-Westfalen am Dienstag bilanziert. In Sassenberg ist das Bild sehr unterschiedlich, wie unsere Umfrage bei den lokalen Händlern zeigt.