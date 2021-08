Auf in eine neues Wagnis

60 Fünftklässler erlebten am Mittwochmorgen gemeinsam mit ihren Eltern die feierliche Aufnahme in die Sassenberger Sekundarschule. Die Begrüßung der neuen Mitglieder der Schulfamilie begann mit rockigen Klängen: Die beiden Musiklehrer Christiane Deister und Michael Wiehagen sprachen mit dem Song „Verlegt, vergessen, verloren“, den Lehrern, Eltern und Kindern aus der Seele.

„Auch für mich ist jedes neue Schuljahr ein neues Wagnis“, bekennt Schulleiterin Elisabeth Suer. Schon von daher sei sie ebenso aufgeregt wie diejenigen, die da auf dem Schulhof der Sekundarschule im Halbrund vor ihr stehen. 60 Fünftklässler erlebten am Mittwochmorgen gemeinsam mit ihren Eltern die feierliche Aufnahme in ihre neue Schule.

Die Bau- und Renovierungsarbeiten während der Ferien sind in diesem Jahr nicht ganz fertig geworden, Das ist unübersehbar. Vor der neuen Fensterfront auf der Ostseite von Haus eins steht noch das Gerüst, die Verkleidung der Fenster fehlt, und auch neben der Tartanfläche auf dem Schulhof stehen noch Schubkarren. In beiden Fällen fehlten wohl Baumaterialien, erklärt Suer auf Nachfrage. Bei der Tartanfläche machte auch unpassendes Wetter einen Strich durch die Rechnung

Dennoch ist die Schulleiterin gerade über diese beiden Baumaßnahmen besonders froh. Die Renovierung der Fenster sei schon länger geplant gewesen, erläutert Bauamtsleiter Thomas Middendorf. Pandemiebedingt sei nun aber spezielles Augenmerk darauf gelegt worden, dass sie sich für die gute Belüftung der Klassenräume eignen. Mit der Tartanfläche sei man sowohl für den Sportunterricht als auch während der Pausen top aufgestellt, sagt Suer.

„ »Das haben wir wirklich auf ein gutes Level gebracht.« “ Elisabeth Suer

Ebenso positiv bewertet sie die Arbeiten im Bereich Digitalisierung. So verfüge nun jede Klasse und jeder Fachraum in beiden Häusern über einen Beamer, um elektronische Inhalte zur Verfügung stellen zu können. Die Ausstattung sei zudem vereinheitlicht worden: „Das haben wir wirklich auf ein gutes Level gebracht.“ Auch die 70 IPads der Schule wurden in den Ferien auf die neuen Erfordernisse angepasst.

Die neuen Klassen sind in diesem Jahr mit rund 20 Kindern sehr klein und bieten so günstige Lernvoraussetzungen. Die Begrüßung der neuen Mitglieder der Schulfamilie begann mit rockigen Klängen: Die beiden Musiklehrer Christiane Deister und Michael Wiehagen sprachen mit dem Song „Verlegt, vergessen, verloren“, den Lehrern, Eltern und Kindern aus der Seele. Augenzwinkernd riefen sie zur Besserung auf „Willst du nicht von Ordnung träumen ist es besser aufzuräumen“, appellierten sie im Refrain.

Elisabeth Suer versicherte in ihrer Ansprache den neuen Schülerinnen und Schülern, jeder und jede habe eigene besondere Begabungen. „Das sind die Schätze“, erklärte sie mit Blick auf die Schatztruhe in ihrer Hand. Ziel der Schule und des Lehrerkollegiums sei es, die Begabungen an die Oberfläche zu locken und mit anderen zu teilen. Zugleich machte sie die Neulinge mit der „Goldenen Regel“ der Schule vertraut: „Was du nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Wir sitzen alle in einem Boot.“

Das Bild des Bootes griff der evangelische Pastor Michael Prien in seiner Ansprache auf, in der er von Jesu „Segeltour“ mit den Jüngern auf dem See Genezareth berichtete. Der katholische Pastoralreferent Johannes Lohre lenkte den Blick erneut auf das Erkennen der eigenen Talente. „Hilf uns, Träumer, Kämpfer, Künstler, Liebende und Tröstende zu werden“, lautet der Kern des Gebets, zu dem er aufrief.

Während Nina Offers, Vorsitzende des Fördervereins, um neue Mitglieder unter den Eltern warb, verlebten die Kinder ihre ersten Schulstunden in der Sekundarschule. Ob das so bleibt? Melanie Neumann, deren Sohn Maurice im Sommer die Schule verlassen hat und deren Jüngster nun hier eingeschult wurde, ist skeptisch: „Das geht sicher wieder in Distanz“, gibt sie die Sorge vieler Eltern wieder. Die Schulleiterin hingegen zitiert Gesundheitsminister Laumann, der das abstreitet, und sagt dann ganz offen: „Ich hab‘ keine Ahnung!“ Aber sie hat auch anderes zu tun, als sich darüber Gedanken zu machen: Testsets zu bestellen zum Beispiel und all die anderen bürokratischen Dinge zu erledigen, die Corona für die Schulen immer noch bereit hält.