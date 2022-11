Aus Kindern werden kleine Forscher

Kleine Forscher können jetzt an der Sassenberger St.-Nikolaus-Schule noch aktiver werden – ein entsprechender Vertrag wurde mit dem Schülerlabor Phänomexx in der Zeche Westfalen in Ahlen geschlossen.

Die St.-Nikolaus-Schule hat mit dem Schülerlabor Phänomexx in der Zeche Westfalen in Ahlen eine Bildungsvereinbarung geschlossen. Einen entsprechenden Vertrag unterzeichneten Schulleiterin Stefanie Dilla-Kell und Reinhardt Böhm, Vorsitzender des Phänomexx-Trägervereins, in Beisein von Lehrerin Jutta Gericke und André Depenwitsch als Vertreter des Schulträgers. Damit steht den Schülerinnen und Schülern des vierten Jahrgangs künftig die Möglichkeit offen, an einem außerschulischen Lernort Forschungserfahrung zu sammeln.

An der Sekundarschule ist Phänomexx bereits seit vielen Jahren vertreten, berichtete Böhm. Deren ehemaliger Schulleiter Stephanus Stritzke war Gründungsmitglied des Vereins, der sich die Unterstützung für die sogenannten MINT-Fächer auf die Fahnen geschrieben hat. Stolz verweist Böhm darauf, dass die ehemalige Regierungspräsidentin Dorothee Feller die Schirmherrschaft über die Arbeit des Vereins bei ihrem Wechsel als NRW-Bildungsministerin nach Düsseldorf beibehalten habe.

Jutta Gericke hatte die Arbeit des außerschulischen Lernortes bereits mit einer früheren Abschlussklasse entdeckt und zeigte sich begeistert über die Motivation, die davon für die Kinder ausgehe. „Ich sehe darin eine sehr große Unterstützung. Phänomexx weckt die Neugier der Kinder auch über den Sachkundeunterricht hinaus“, sagte sie. Der „Versuchsballon“ sei gut angekommen, bestätigte Dilla-Kell.

Das aktuelle Thema, das Phänomexx anbietet, lautet „Nachhaltigkeit“. Die Bildungsvereinbarung sieht vor, dass die Kinder einen Vormittag lang in Ahlen forschen können. Zudem verpflichtet sich die Schule sowohl zur Fortbildung der Lehrer als auch zur Vor- und Nachbereitung des Forschertages. Insgesamt werde daraus eine etwas vierwöchige Lerneinheit, so Dilla-Kell. Als Grundlage stellt der Verein selbst entwickelte „Forscherhefte“ zur Verfügung. Die Kosten teilen sich die Stadt Sassenberg als Schulträger und der Förderverein der St. Nikolaus-Schule. Auch die Kinder werden mit einem Euro beteiligt. „Wir sind dem Schulträger sehr dankbar für die Unterstützung“, betonte Dilla-Kell und hoffte auf einen langfristigen Bestand der Vereinbarung.