Ausflug zum Feldmarksee

Den meisten Senioren und Seniorinnen des Altenzentrums Sankt Josef in Sassenberg hatten die umgebaute Schiffsterrasse am Feldmarksee noch nicht gesehen. Der Inner Wheel Club hatte nun einen Ausflug an den See organisiert.

Der Inner Wheel Club Warendorf hat in diesem Jahr zwei Ausflüge mit den Senioren und Seniorinnen des Altenzentrums Sankt Josef in Sassenberg unternommen. Nach einer Fahrt zum Spargelessen in Füchtorf im Juni ging es am Freitag zum Feldmarksee in Sassenberg und zur dortigen Eisdiele.

Mit zwei hauseigenen Bullis und Autos von neun Inner-Wheel-Freundinnen fuhren 20 fröhliche Senioren und Seniorinnen den kurzen Weg vom Altenzentrum zum Ausflugsziel. Frauke Kuhlmann vom Sozialdienst des Altenzentrums und die beiden Fahrdienstmitarbeiterinnen Andrea Krack und Cordula Kosmann hatten das „Einstiegsmanöver“ minuziös vorbereitet.

Pause in der Eisdiele

Die meisten Gäste konnten die umgebaute Schiffsterrasse bisher noch nicht besuchen und entsprechend groß war die Begeisterung über die gelungene Renovierung der Gesamtanlage. In der Eisdiele waren die notwendigen Tische bereits reserviert, sodass die Eisköstlichkeiten ganz entspannt ausgewählt und genossen werden konnten.

Die Präsidentin des IWC Warendorf Ulrike Freifrau von Wrede-Melschede dankte den Mitarbeiterinnen des Altenzentrums für die reibungslose Organisation des Ausflugs und die freundschaftliche Zusammenarbeit.

Als die Ausflugsgesellschaft am späten Nachmittag vom Feldmarksee Abschied nehmen muss, fuhr sie mit vielen neuen Eindrücken höchst zufrieden wieder zurück zum Altenzentrum.

Das Seniorenprojekt „Inner Wheel macht Senioren mobil“ ist eines der zahlreichen Projekte – wie zum Beispiel Fitkids, die Wärmestube, das Frauenhaus oder das therapeutische Gärtnern - die der IWC Warendorf schwerpunktmäßig in der Region, aber auch bundesweit und international unterstützt.