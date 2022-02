Autofahrerin weicht Reh aus und prallt gegen Baum

Bei dem Versuch, in der Nacht von Samstag auf Sonntag einem Reh auf der Laerer Straße in Füchtorf auszuweichen, prallt eine 48-jährige Frau mit ihrem Pkw frontal gegen einen Baum.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Laerer Straße in Füchtorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Frau aus dem Landkreis Osnabrück war mit ihrem Peugeot Kombi gegen 2.30 Uhr unterwegs. Auf einem langen, geraden Abschnitt der Landstraße, kam der Fahrerin ein Reh auf der Straße entgegen. Bei dem Versuch, dem Tier auszuweichen, verriss die Fahrerin das Lenkrad und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei wurde die Frau massiv in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Neben dem Löschzug Füchtorf wurde auch ein Löschzug der Feuerwehr Bad Laer aus dem Landkreis Osnabrück mit alarmiert. Rund 40 Einsatzkräfte waren vor Ort. Ein Trupp der Feuerwehr musste die Frau mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreien. Weitere Feuerwehrmänner kümmerten sich um die Ausleuchtung der Einsatzstelle und stellten den Brandschutz des Fahrzeugs sicher. Nach kurzer Zeit konnte die Frau sicher aus dem Unfallwrack gerettet werden. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes aus Sassenberg und ein Notarzt aus Warendorf waren ebenfalls vor Ort.