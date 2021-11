Azubis packen kräftig an

Soziales Engagement vor Ort: 13 Auszubildende der Technotrans SE haben am Social Day zwei Spielplätze in Sassenberg auf Vordermann gebracht.

Beim jüngsten Social Day, an dem die Azubis von Technotrans teilgenommen haben, zeigte sich mal wieder, dass es die kleinen Dinge im Leben sind, die oft Großes bewegen und das Herz erfreuen. Auch ein paar Tage nach der Aktion schwärmt Lara Hammer noch vom positiven Feedback etlicher Mütter, die auf dem Weg zur Kita stehen blieben und die fleißigen jungen Leute für deren tatkräftigen Einsatz lobten. Die Auszubildende zu Industriekauffrau ist aber auch vom ganzen Team begeistert: „Wir haben so viel geschafft. Im nächsten Jahr können wir uns gleich drei Spielplätze vornehmen“, steht für sie schon jetzt fest, wieder mit anzupacken.

Die Planung und Umsetzung des Social Days übernehmen die Auszubildenden eigenständig. „Da können sich unsere Azubis von Anfang an selbst einbringen. Sie übernehmen die Gespräche mit der Stadt und erkundigen sich, wo ihre Hilfe benötigt wird“, erklärt Tina Wegmeth, Personalreferentin von Technotrans. Bei der aktuellen Aktion sanierten die Azubis die Spielplätze an der Danziger Straße und am der Maximilian-Kolbe-Straße. Ausgestattet mit Pinseln und Werkzeug, strichen die Teilnehmer vor allem Geräte, aber auch kleinere Reparaturen fielen an. Anschließend versammelte sich das Team zum gemeinsamen Mittagessen in der hauseigenen Kantine des Sassenberger Unternehmens. Wegmeth freut sich über das Engagement der Auszubildenden: „Es ist schön zu sehen, mit welchem Eifer die jungen Menschen an die Arbeit gehen. Gleichzeitig fördert der Social Day eigenständiges Arbeiten und soziale Verantwortung.“ Für den Arbeitseinsatz hatte Technotrans alle Teilnehmenden freigestellt.

„Es hat super viel Spaß gemacht mit den anderen Auszubildenden etwas zusammen zu machen und auch die Unterstützung der Stadt Sassenberg war toll“, lobt Tobias Tertilt alle Beteiligten. Auch die Überraschung, dass es für den Einsatz quasi als Belohnung ein tolles Sweatshirt und praktische Brotdosen gab, kam nicht nur bei dem Mechatroniker-Azubi für Kältetechnik super an.

Im vergangenen Jahr fiel der Social Day coronabedingt aus. Umso größer war jetzt die Freude, wieder anzupacken: „Soziales Engagement ist für uns ein wichtiges Anliegen und Bestandteil der nachhaltigen Ausrichtung des Technotrans-Konzerns. Auch unsere Azubis freuen sich sehr, in diesem Jahr wieder Teil der Aktion zu sein“, so Wegmeth. Um den Tag so sicher wie möglich zu gestalten, fand der Einsatz unter Einhaltung der Hygieneregeln statt. Gearbeitet wurde an der frischen Luft – und mit Abstand.

Den Social Day organisiert die Initiative „In/du/strie – Gemeinsam. Zukunft. Leben“ der IHK seit 2012. Mehr als 360 Unternehmen sind bereits Teil der Initiative. „Für uns ist klar, dass wir das Projekt auch im kommenden Jahr gerne wieder unterstützen“, unterstreicht Wegmeth. Und auch die Azubis sind sicher wieder mit Feuereifer am Start.