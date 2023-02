Die neue Sporthalle an der Emanuel-von-Ketteler-Grundschule macht's möglich: Am 1. März (Mittwoch) findet dort ein großes Volleyball-Turnier für Grundschulen statt. Die Füchtorfer Grundschüler konnten sich schon über zwei Aktionstage freuen.

„Es haben sich viele Schulen angemeldet. Unter anderem die Nikolaus-Schule aus Sassenberg, vier aus Telgte und eine aus Freckenhorst“, erzählte Sabrina Spielberg, während die Dritt- und Viertklässler der Füchtofer ihre ersten praktischen Gehversuche in der für den Grundschulsport ungewöhnlichen Sportart absolvierten. Spielberg ist Jugendbeauftragte und Nachwuchskoordinatorin des WVV (Westdeutscher Volleyballverband) und betreut Schulen und Vereine in den Regierungsbezirken Münster und Detmold, um deren Zusammenarbeit zu fördern.

Volleyball-Turnier am 1. März

Sabrina Spielberg leitete das Training. Foto: Marion Bulla

Sie war an die Füchtorfer Grundschule gekommen, um den Kinder die Grundlagen ihres Sports zu erklären und mit ihnen Baggern, Pritschen und Aufschlagen zu üben. Zwei Vormittage wurden für das Training für die dritten und vierten Klassen reserviert. Die Kinder näherten sich dabei spielerisch der technisch anspruchsvollen Sportart. „Es gibt hier ein paar kleinere Änderungen der Regeln. Weil es Kinder sind, spielen wir außerdem mit speziellen, leichteren Bällen“, erklärte die Fachfrau. So durften die jungen Spieler und Spielerinnen mit beiden Händen aufschlagen und es war auch erlaubt, den zweiten Ball aufzufangen. Der Spaß am Spiel und an der Bewegung sei aber das Allerwichtigste, sie würden Volleyball im Schulsport weiterführen, fügte Lehrerin Andrea Schütz an.

„Wir möchten die Sportart auch bei den Kleineren bekannt machen, denn viele wissen nicht, dass auch Kinder Volleyball spielen können“, erklärte Sabrina Spielberg. Am 1. März geht das schon lang ersehnte Turnier um 9.30 Uhr los.