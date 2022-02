Bargeldversorgung bleibt bestehen

Die Volksbank-Filiale in Füchtorf schließt Ende Februar. Trotzdem bleiben den Kunden die Serviceleistungen erhalten. Möglich macht dies eine Kooperation.

Freuen sich auf die Kooperation in Füchtorf: Sparkassen-Vorstandsvertreterin und Geschäftsbereichsleiterin Simone Goertz und Volksbank-Privatkundenberater Andreas Grothues.

Aus zwei mach eins: Die Volksbank eG und die Sparkasse Münsterland Ost betreiben ab Anfang März eine gemeinsame Selbstbedienungsfiliale in Füchtorf. Kundinnen und Kunden beider Kreditinstitute steht dann an der Glandorfer Straße 3, dem Standort der heutigen Sparkassen-Filiale, ein Selbstbedienungsservice mit Geldautomaten für Ein- und Auszahlungen sowie SB-Terminals für Überweisungen und Kontoauszüge zur Verfügung.

„Mit dieser Lösung ist eine Versorgung mit Bargeld und die Abwicklung des Zahlungsverkehrs vor Ort auch weiterhin für unsere Kundinnen und Kunden gewährleistet“, sagt Andreas Grothues, Volksbank-Privatkundenberater für Füchtorf. „Auch die Möglichkeit einer persönlichen Beratung ist weiterhin gegeben, da Andreas Grothues Ansprechpartner für seine Kunden bleibt und Beratungstermine in der Geschäftsstelle in Sassenberg wahrnehmen wird. Somit wird sich für unsere Kundinnen und Kunden, abgesehen vom Standort, nicht viel ändern“, versichert auch Volksbank-Regionalleiter Daniel Hülsmann.

Reaktion auf verändertes Kundenverhalten

„Wir freuen uns, mit der Volksbank eG einen starken Partner zu haben, mit dem wir unseren Service auch hier in Füchtorf gemeinsam wirtschaftlich sinnvoll anbieten können“, freut sich Sparkassen-Vorstandsvertreterin und Geschäftsbereichsleiterin Simone Goertz auf die Kooperation.

Mit der Zusammenarbeit reagieren Volksbank und Sparkasse auf das sich seit Jahren verändernde Kundenverhalten. Immer häufiger nutzen Kunden die Möglichkeit des mobilen, bargeldlosen Bezahlens mit Karte oder Smartphone. Zudem werden große Teile des Zahlungsverkehrs online abgewickelt und auch für persönliche Bankangelegenheiten verstärkt digitale Kanäle genutzt. Vor diesem Hintergrund sind auch die Nutzungszahlen der SB-Einrichtungen von Sparkasse und Volksbank in Füchtorf rückläufig.

Während der SB-Service für die Kundschaft der Sparkasse an gewohnter Stelle verbleibt, schließt die Volksbank ihre Filiale in Füchtorf Ende Februar. Da der Sparkassen-Standort direkt gegenüber liegt, ändern sich die Wege für die Kunden kaum, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.