Basteln für den Weihnachtsbaum

Da auch in diesem Jahr die geplante Kinderkirche coronabedingt in der Vorweihnachtszeit nicht stattfinden kann, hat sich das Orgateam wie im letzten Jahr eine tolle Mitmachaktion für Kinder in der Füchtorfer Kirche ausgedacht. Ein großes Dankeschön geht an die Familie Möllenstroth aus dem Hägerort, die einen Tannenbaum gesponsert hat. Alle interessierten Kinder sind eingeladen, die Kirche zu besuchen, die Ruhe zu genießen und den beleuchteten Baum zu schmücken. Dafür ist eine Bastelecke direkt am Baum eingerichtet. Hier finden sich viele Bastelmaterialien. Es können Kugeln aus Toilettenpapierrollen gebastelt werden, es liegen Weihnachtskugeln zum Ausschneiden bereit, oder aber die Kinder basteln etwas zu Hause und bringen es dann in die Kirche, um den Baum damit zu schmücken. Die Organisatoren freuen sich darauf, den Baum bald bunt geschmückt vorzufinden, so dass das Warten aufs Christkind nicht mehr allzu lange dauern dürfte.