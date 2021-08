Baustelle bleibt bis Dezember

Der neue Schulweg zur Johannesschule, der zunächst ab den Sommerferien gelten wird, ist schon vorbereitet: Von der Schlossstraße aus zieht sich eine lange Reihe Drängelgitter über den Rasen eines angrenzenden privaten Grundstücks. Noch endet der Zaun kurz vor der Rückseite der Sporthalle an einer Baugrube. Doch wenn die Schule in zwei Wochen beginnt, sollen die Kinder von hier aus gefahrlos das Schulgelände und die Schule betreten können. „Die Brookstraße ist für Kinder wegen des Baustellenverkehrs in nächster Zeit nicht geeignet!“, warnt Marcel Krieft, im Bauamt der Stadt für die Baumaßnahme an der Schule zuständig, eindringlich. Kinder die aus Richtung Brook kommen werden das Schulgelände durch das Törchen am Schulhof betreten können.

Auf dem Vorplatz der Johannesschule haben Bagger und Laster das Regiment übernommen. Aus dem geflickten und an vielen Stellen abgesackten Asphaltparkplatz vor der Schule, auf dem bei Regen große Pfützen standen, soll ein gepflasterter und gestalteter Vorplatz werden. Wichtigstes Ziel dabei: Autos sowie Rad- und Fußgängerverkehr werden eindeutig getrennt. Auch die Lehrer parken künftig nicht mehr unmittelbar vor der Aula, sondern auf neu eingerichteten Stellplätzen hinter der Sporthalle. Eine Reihe Bäume und Sitzbänke trennt den Bereich vor den Eingängen von Schule und Offenem Ganztag von einer kleineren Parkfläche im vorderen Teil des Vorplatzes klar ab. Der graue Asphalt weicht Pflastersteinen. Für die Kinder bedeutet der Umbau mehr Sicherheit auf dem Schulgelände, freut sich Schulleiterin Maria Erdmann.

Bis es soweit ist, haben die Bagger allerdings noch viel zu tun. Da der Schulhof im Bereich der Hessel-Niederung liegt, ist der Boden sehr unterschiedlich tragfähig. Mal müssen 1,10 Meter, mal bis zu 1,80 Meter des Oberbodens abgetragen werden, bis eine tragfähige Schicht erreicht ist, erläutert Krieft. Um für den anschließenden stabilen Aufbau die auch wirtschaftlich beste Lösung zu finden, wurden verschiedene Probefelder angelegt und von einem Experten begutachtet. Das kostete Zeit, so dass die Bauarbeiten derzeit ungefähr zwei Wochen hinter dem ursprünglichen Plan zurückliegen.

Fertigstellung kurz vor Weihnachten

Bis die Bagger wieder abziehen, wird es dauern. Erst kurz vor Weihnachten soll die gesamte Baumaßnahme einschließlich Garten- und Landschaftsbau nach derzeitigem Stand beendet sein. Sie steht mit 530 000 Euro im Haushalt und ist damit eine der größten Einzelmaßnahmen im Baubereich. Die derzeit laufenden Erdarbeiten für die zuverlässige Gründung, bilden dabei den größten Brocken.

Für die Kinder bedeutet die Neugestaltung zunächst nicht nur neue Schulwege, sondern auch weniger Freiraum auf dem Schulhof, denn die Baustellenlogistik braucht Platz. Doch Krieft hat in diesem Zusammenhang auch eine gute Nachricht: Das neue Tartan-Spielfeld wird wohl bis Schulbeginn fertig. Schulleiterin Maria Erdmann bleibt angesichts der Großbaustelle vor ihrer Schultür ohnehin gelassen: „Bevor es schön wird, muss es eben ungemütlich werden“, sagt sie. „Das Wichtigste für mich ist, dass wir nach den Ferien tatsächlich in Präsenz starten können.“