Bei „Rheingold“-Dreh live dabei

Joshua (l.) und seine Mutter Marion Bulla (r.) erinnern sich an spannende Tage in Bonn beim Dreh von „Rheingold“

Marion Bulla und ihr Sohn Joshua haben einen ganz besonderen Grund dem heutigen Kinostart von „Rheingold“ entgegenzufiebern. Regisseur Fatih Akin erzählt in seinem jüngsten Film die Geschichte des Rappers Xatar, in der unter anderem ein fulminanter Goldraub eine Rolle spielt. Aber das ist nicht der Grund für die Aufregung. Vielleicht wird sich Marion Bulla selbst in dem Streifen entdecken, der für den bei der Gala zum Abschluss des Kölner Filmfestivals am Abend verliehenen Filmpreis NRW nominiert ist. Und Joshua erinnert sich gerne an eine ganz besondere Begegnung.