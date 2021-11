Bekannte Schlaflieder und eine Gute-Nacht-Geschichte

Viele Erwachsene dürften sich in der Johanneskirche an ihre Kindheit erinnert gefühlt haben, als in dem Konzert wahre Klassiker wie „Der Mond ist aufgegangen“ oder „Müde bin ich, geh zur Ruh“ erklangen. Und eine schöne Gute-Nacht-Geschichte hörten die Mädchen und Jungen auch.

Schlaflieder – lange Zeit und für zahlreiche Generationen ein beliebtes allabendliches Ritual. Doch in jüngster Zeit, so der Eindruck von Laura Loers, geriet diese Tradition – ähnlich der der Gute-Nacht-Geschichten – mehr und mehr in Vergessenheit. Sie widmete sich in ihrer Abschlussarbeit in Kirchenmusik mit genau diesem Thema. Sie hofft auf eine Rückkehr der Schlaflieder in heimische Kinderzimmer.

Am späten Sonntagnachmittag lud sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Gregor Loers (Klavier), Johanna Heinke (Cello), Pauline Wallmeier (Geige) sowie Frederik Schauhoff (Bariton) zum Gute-Nacht-Konzert in die Pfarrkirche St. Johannes. Unterstützung erhielten die Erwachsenen dabei vom Kinder- und Jugendchor der katholischen Kirchengemeinde St. Marien und Johannes. Viele Kinder ab vier Jahren waren in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern der spannenden musikalischen Einladung gefolgt. „Ich finde es schön, dass wir heute Abend diese Gelegenheit haben, dieses Konzert so zu erleben“, nahm auch Pfarrer Andreas Rösner gerne als einer von fast 100 Gästen Platz. Im Vorfeld hatte ihm ein Chorkind von einer gewissen Nervosität berichtet. „Das gehört dazu, aber ich weiß, dass ihr es könnt.“

Viele Erwachsene dürften sich selbst an ihre Kindheit erinnert gefühlt haben, als in dem Konzert wahre Klassiker wie „Der Mond ist aufgegangen“, „Müde bin ich, geh zur Ruh“ oder „Weißt Du, wie viel Sternlein stehen“ erklangen. Übrigens: Eine Gute-Nacht-Geschichte hörten die Mädchen und Jungen auch. Bariton Frederik Schauhoff las ihnen die Geschichte „Schlaf gut, kleiner Bär“ vor. Mit der Zugabe und als krönender Abschluss verabschiedeten sich Musiker und Sänger mit „Guten Abend, gute Nacht“ von ihren Zuhörern, die die gemeinsame Zeit mit stehenden Ovationen würdigten.