„Bergwertungen“ mit Bravour geschafft

Die Berg- und Wintersportabteilung unternahm jetzt ihre 33. Wochen­end-Radtour. Unter der Leitung von Lisa Witt und Ulla Borm starteten 20 Radfahrer vom Mühlenplatz in Richtung Wallenhorst-Rulle. Über Glandorf erreichte man zunächst Iburg, wo dann die erste „Bergwertung“ zum Urberg hinauf in Angriff genommen werden musste. Alle Teilnehmer schafften das mit Bravour. Über eine leicht hügelige Strecke wurde dann das erste Etappenziel, die Gedenkstätte Augusterschacht bei Hasbergen, erreicht.

Nach einem Picknick ging es gestärkt auf schönen Radwegen in Richtung Osnabrück, wo am wunderschön gelegenen Rubbenbruchsee eine Kaffeepause eingelegt wurde. Nur den Stadtrand von Osnabrück streifend, erreichten die Radfahrer nach circa 66 Kilometern das Hotel Lingemann in Rulle.

Am Samstag stand eine Radtour durch das Osnabrücker Land auf dem Programm. Über die Hügel des Wiehengebirges erreichte man das norddeutsche Tiefland und das Gebiet, in dem die berühmte Varusschlacht stattgefunden haben soll. Die erste Rast fand am Varus-Golfplatz in Ostercappeln/Venne statt.

Danach radelte man durch das Campemoor, das nordöstlich von Bramsche und südlich von Damme liegt und Teil eines 42,5 Quadratkilometer großen Hochmoorgebietes ist. Mit eindrucksvollen Bildern des Tages erreichten die Radler nach circa 65 Kilometern am späten Nachmittag ihre Unterkunft in Rulle.

Am Sonntagmorgen startete die Radgruppe auf traumhaft schönen Wegen durch das Nettetal. Leicht hügelig führte die Route über Belm und Kloster Oesede Richtung Hilter. Alle Radler kamen nach etwa 60 Kilometern wohlbehalten wieder in Sassenberg an.