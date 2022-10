Berlin ist immer ein informatives Reiseziel

Berlin ist immer eine Reise wert, heißt es doch so schön. Das gilt auch für die 19 CDU´ler aus Sassenberg und Füchtorf, die zu einer Reise in die Bundeshauptstadt aufgebrochen sind. Zum einen, um ihre Sehenswürdigkeiten zu erleben, zum anderen um sich mit dem hiesigen CDU-Bundestagsabgeordneten Henning Rehbaum zu treffen.

Los ging es direkt um 6 Uhr in aller Frühe mit dem Bus, ab dem Mühlenplatz in Sassenberg, so dass die Reisenden bereits am Mittag planmäßig in Berlin eintrafen. Erster Höhepunkt war nach einer Pressemitteilung am Mittwoch der Besuch der ehemaligen zentralen Untersuchungsanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Am Donnerstag stand die obligatorische Stadtrundfahrt in Berlin auf dem Programm, mit dem Schwerpunkt Regierungsviertel. Und dabei durfte dann natürlich die „Stippvisite“ beim Bundestag nicht fehlen. Hier hatten die Sassenberger und Füchtorfer die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Gespräch und Austausch zusammen mit Henning Rehbaum.

Abendessen mit dem Bundestagsabgeordneten

Der Donnerstag wurde dann mit einem gemeinsamen Abendessen mit den Bundesabgeordneten Henning Rehbaum und Knut Abraham abgerundet. „Es hat mich sehr gefreut, dass wir viel Zeit zu Gesprächen gefunden haben, während die Vertreter der CDU Sassenberg in Berlin waren“, so Henning Rehbaum. „Auch wenn wir uns vor Ort oft begegnen, ist es immer schön, Gäste in Berlin begrüßen zu dürfen.“

Bevor es dann am Freitagmittag auf den Rückweg ging, stand noch ein Besuch des Dokumentationszentrums „Topographie des Terrors“ auf der Agenda. Das Fazit formulieren die Reisenden in der Pressenotiz so: Ein Besuch der Hauptstadt ist sehr informativ und sollte wiederholt werden.