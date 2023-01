Bernhard Wessel übergibt Geschäftsleitung seiner Haustechnikfirma

60 Jahre im Beruf, 45 Jahre lang das eigene Unternehmen von der Pieke auf entwickelt, 62 junge Leute ausgebildet: Es ist eine eindrucksvolle Bilanz, die Bernhard Wessel ziehen kann. Jetzt hat der 75-Jährige die Geschicke des Haustechnik-Unternehmens an der Müllerstraße in jüngere Hände übergeben.

„Das Handwerk ist der Ursprung, aber alles muss laufen. Darum ist auch das Büro, der Kaufmann so wichtig.“ Elektromeister Bernhard Wessel ist im Laufe von 45 Jahren an der Spitze seines eigenen Unternehmens schnell zu dieser Erkenntnis gelangt, die er bis heute beherzigt. Zum Jahresende hat er nun die Geschäftsführung von „Haustechnik B. Wessel“ an der Müllerstraße in jüngere Hände gelegt. Dabei hat er die Nachfolge von langer Hand geplant.

Bauer wollte der Landwirtssohn aus Gröblingen auf keinen Fall werden. „Ich habe Treckerfahren gehasst!“, gesteht der heute 75-Jährige mit trockenem Humor. Und noch ein anderes Kriterium sollte der künftige Beruf erfüllen „Ich wollte mir möglichst die Finger nicht so dreckig machen.“ Die Wahl fiel aufs Elektrofach, 60 Jahre ist er inzwischen im Beruf, davon 50 Jahre als Meister.

„ Er ist ein echter Macher! “ Christiane Wessel

„Er ist ein echter Macher“, bestätigt Christiane Wessel, die Frau seines Cousins, die im Unternehmen die Buchhaltung verantwortet. Voranzukommen war durchaus sein Ding. So machte sich der junge Meister 1977 in der Scheune auf dem elterlichen Hof selbständig. Als erste Firmenfahrzeug diente sein Opel Kadett J – ein gelbmetallicfarben lackiertes „Juniormodell“. Sechs Jahre später folgte der Umzug in eine Werkstatt am Lerchenweg und 2002 als jüngstes Wagnis der Umzug in einen deutlich vergrößerten Neubau an der Müllerstraße.

Verantwortung für 24 Mitarbeiter

Für 24 Mitarbeiter in Büro, Werkstatt und Verkauf fühlt er sich inzwischen verantwortlich. Kein Wunder, dass er den Schraubenzieher schon lange gegen den Bürostuhl getauscht hat. Schon im ersten Jahr stellte er seinen ersten Lehrling ein, insgesamt 62 hat das Unternehmen inzwischen ausgebildet, manche davon als Innungsbeste. Mit Elektromeister Andreas Schulze Westhoff ist einer der beiden Nachfolger Bernhard Wessels ein solches Eigengewächs. Roland Schräer, kam vor 27 Jahren als Heizungs- und Sanitärmeister in den Betrieb, weil Bernhard Wessel in dieser Sparte expandieren wollte. Warum er dafür selber noch eine zweite Meisterprüfung hätte ablegen sollen, bleibt ihm bis heute unverständlich.

„Mehr Verantwortung!“ - das komme auf sie zu, sagen die beiden „Neuen“, ansonsten werde sich zunächst wenig ändern. Auch Bernhard Wessel wird seinen Bürostuhl nicht gleich kalt werden lassen. „Stufenweise Wiederausgliederung“, nennt Christiane Wessel das, was dem leidenschaftlichen Selbständigen bevorsteht, lachend. Am Samstag lädt Bernhard Wessel jeden der mag ab 11 Uhr ein, sich an der Müllerstraße vom alten Geschäftsführer zu verabschieden und mit den neuen Kontakt aufzunehmen.