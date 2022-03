Beste Bedingungen für die Wintersport-Reisenden

Die Schneebedingungen waren optimal – und das ist immerhin ein ganz wichtiger Faktor, wenn es um eine Reise in die Wintersportgebiete geht. Die Reisegruppe der Berg- und Wintersportabteilung des VfL erlebte jedenfalls tolle Skitage in den Skigebieten rund um die Region Obertauern.

Nach der coronabedingten Absage der Skitour im letzten Jahr ist es jetzt endlich gelungen: Die Berg- und Wintersportabteilung des VfL Sassenberg hat die zwölfte Wintersportreise in die Skiregion Lungau mit den Skigebieten Obertauern und Grossek-Speiereck bei Mauterndorf unternommen. „Mit 30 Teilnehmern startete die Gruppe, die sich aus Alpin-Skifahrern, Langläufern und Schneewanderern zusammensetzte, nach Obertauern/Tweng“, heißt es in einer Pressenotiz. Perfekte Bedingungen, wie sich Wintersportler diese kaum besser vorstellen könnten, herrschten eine Woche lang – mit strahlender Sonne und blauem Himmel. „Wegen der kälteren Temperaturen waren die Schneebedingungen in beiden Skigebieten, die problemlos mit dem vor dem Hotel abfahrenden Skibussen zu erreichen waren, optimal“, so die Bilanz.

Langläufer und Schneewanderer kamen auf ihre Kosten.

Auch die Langläufer und Schneewanderer seien voll auf ihre Kosten gekommen – zum einen mit der faszinierenden Bergwelt der Tauern, zum anderen waren die Loipen und Wanderwege, wie im Freizeit- und Langlaufzentrum „Gnadenalm“ und der Höhenwanderweg im Skigebiet Grossek/Speiereck, sehr gut gespurt und geräumt. Zum wiederholten Male habe die Gruppe gezeigt, wie gut sie funktioniere, denn von den 30 Teilnehmern waren 14 Personen zum ersten Mal dabei und seien problemlos integriert worden. Besonders erfreulich: Auch junge Leute waren dabei und hätten sich im Kreise der mehrheitlich Älteren sehr wohl gefühlt. Eine gelungene Tour hänge also nicht vom Alter sondern von den einzelnen Persönlichkeiten ab, so der Schluss.

Die gelungene Skiwoche sei aber auch dem ausgezeichneten ehrenamtlichen Engagement der beiden Organisatoren Frank Wächter und Josef Lackamp, zu verdanken. Auch für das nächste Jahr ist wieder eine Wintersporttour geplant. Allerdings steht noch nicht fest, wohin es dann gehen soll.