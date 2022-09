Beste Stimmung trotz großer Hitze

An diesem Ausflugstag mit sehr hohen Temperaturen war tatsächlich so manche Erfrischung nötig, doch die Motorradfreunde Sassenberg genossen ihr Sommerfest in vollen Zügen.

Nach zwei Jahren der Pandemie und ausgefallenen Event`s haben sich die Motorradfreunde Sassenberg sehr auf ihr Sommerfest gefreut und bei sehr hohen Temperaturen ausgelassen gefeiert.

Nach ersten Erfrischungen am Treffpunkt Mühlenplatz in Sassenberg mit Eis und gekühlten Getränken ging es mit Fahrrädern in Richtung Füchtorf – mit einem weiteren Erfrischungsstopp in Rippelbaum. Danach ging es zum Hof Nettelstroth nach Füchtorf, wo die Motorradfreunde ein Unkemännerturnier bestehend aus Bogenschießen, Schubkastenrennen, Bierangeln und Ritterrunden austrugen. Der Senior auf dem Hof Netteln-stroth hatte auch so manche Geschichte zu erzählen, die zum Schmunzeln anregte.

Nach dem erfolgreichen Turnier gingen die Teilnehmer zum gemütlichen Teil mit Grillen und Musik über. Zum Abschluss wurden dann noch „Mettenden aus dem Dach gefischt“ und alle haben letztendlich das Unkemännerturnier mit Bravur bestanden. Ein Dank der Teilnehmenden richtet sich an den Vergnügungsausschuss für einen wunderschönen und erlebnisreichen Tag.