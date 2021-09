Betreuung wird Zukunftsaufgabe

Das Ausschuss für Soziales, Jugend, Kultur, Sport und Schule in Sassenberg tauchte in seiner jüngsten Sitzung ein in die Situation der OGS. Die Nachfrage nach Kinderbetreuung ist weiter gewachsen.

Immer mehr Eltern melden ihre Grundschulkinder zur Betreuung nach dem Unterricht an (oben). In der Küche der OGS wird es bei den benötigten Mahlzeiten zeitweise eng, macht Schulleiterin Maria Erdmann auf anstehende Probleme aufmerksam.

Nicht nur die Kitas, auch die Grundschulen in Sassenberg und Füchtorf spüren eine deutlich gewachsene Nachfrage der Eltern nach Kinderbetreuung. Das wurde in der Sitzung des Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport und Schulausschuss deutlich. „Die OGS ist dicht, wir müssen Kinder abweisen“, hielt die Schulleiterin der Johannesschule, Maria Erdmann, für den angeschlossenen Offenen Ganztag der Schule fest. 75 der insgesamt 206 Schülerinnen und Schüler der Johannesschule werden hier mindestens bis 15 Uhr betreut, erhalten Hausaufgabenunterstützung und Freizeitangebote.

Die Schulleiterinnen der drei Grundschulen stellten dem Ausschuss die Lage zum Beginn des Schuljahrs vor. Sowohl Stefanie Dilla-Kell für die Nikolausschule als auch Marlies Borisch für die Füchtorfer Grundschule sahen wachsende Betreuungsbedarfe. „Immer mehr Kinder auch im ersten Schuljahr bleiben bis 15 Uhr“, hielt Borisch fest. Von den 217 „Nikoläusen“ nehmen inzwischen 96 die bis Mittag Betreuung in Anspruch, 77 an jedem Tag der Woche. An der Johannesschule gibt es zusätzlich zur OGS noch eine Übermittagbetreuung, die 20 Kinder wahrnehmen. Auch eine Betreuung ab sieben Uhr wird angeboten.

Anders als früher gebe es inzwischen keine Eingewöhnungsschwierigkeiten mehr bei der Betreuung, berichtete Erdmann, „die Kinder sind das von der Kita gewohnt“. Die Lebensverhältnisse hätten sich in den letzten Jahren verändert, „und dem Bedarf der nachwachsenden Generation muss man sich stellen“, mahnte die Schulleiterin insbesondere mit dem Blick auf das Recht auf Betreuung, das in wenigen Jahren auch für Grundschüler eingefordert werden kann.

Schwierige Mensasituation

Für die OGS machte sie auf die schwierige Mensasituation aufmerksam. Auf der Fläche einer größeren Teeküche bereitet Ökotrophogin Annemarie Pella die frischen Komponenten für täglich 75 Mahlzeiten zu. Wegen des Andrangs müsse sie zwischenzeitlich per Hand abspülen, die Wärmebehälter mit dem angelieferten Essen müssten über zwei Stockwerke durch das steile Treppenhaus getragen werden. Gerade mit Blick auf die wachsender Nachfrage solle hier über Veränderung nachgedacht werden, regte sie an. Bei den Kitas ist das Raumprogramm inzwischen vollständig ausgeschöpft, berichtete Sozialamtsleiter Helmut Helfers. Auffällig sei auch hier, dass Kinder früher betreut würden. 524 Plätze in 26 Gruppen sind belegt, rechnerisch vier Plätze weniger als im vergangenen Jahr, da ein Platz für ein Unter-dreijähriges Kind etwa drei Plätze für Über-Dreijährige bedeute. Derzeit seien alle Plätze belegt, so dass durch den Rechtsanspruch auf Betreuung ab dem dritten Lebensjahr im Verlauf des Kindergartenjahres mit Überbelegung einzelner Gruppen zu rechnen sei. Die geplante neue Kita wird wohl noch mindestens bis 2023 auf sich warten lassen, beantwortete Bürgermeister Josef Uphoff die Nachfrage aus dem Ausschuss. Die Geburtenzahl ist mit rund 130 pro Jahr relativ stabil.