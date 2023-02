Bewährte Melodien und neue Stücke

Am Wochenende hat der Spielmannszugs Sassenberg unter der musikalischen Leitung von Nikolaus Köhn sein Probenwochenende veranstaltet. Neben den eigentlichen Proben wird einmal im Jahr ein intensives Probenwochenende mit der Dauer von zwei Tagen durchgeführt.

Nachdem dieses aufgrund von Corona zwei Jahre ausgesetzt werden musste, konnten am Freitagabend und Samstagnachmittag alle aktiven Musiker wieder intensiv proben. Es wurden ältere Lieder wie zum Beispiel „Nessaja“, „Böhmischer Traum“ und traditionelle Märsche gespielt, aber auch neue Stücke – unter anderem der „Bergsteiger-Marsch“ – wurden einstudiert.

Mit Blick auf das kommende Konzert am 18. Juni im Kurpark in Bad Waldliesborn war dieses Probenwochenende für alle Musiker ein voller Erfolg. Auch viele Nachwuchsmusiker waren anwesend, um ihr Können zu vertiefen. Am Samstagabend wurde der Tag mit einer Stärkung von einem Partyservice und einem gemütlichen Beisammensein beendet.

Alle aktiven Mitglieder sind nun bereit für die kommende Schützenfestsaison und das Konzert in Bad Waldliesborn.