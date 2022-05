Bier und Festzelt werden teurer

Mit Blick auf das Schützenfestwochenende bekannte Vorsitzender Olaf Elverkämper, Verständnis für all jene zu haben, denen in Zeiten von Corona und Ukraine-Krieg nicht nach ausgelassenem Feiern sei. Andererseits solle man das Schützenfest und dessen fröhlichen, ungezwungenen Charakter auch als Möglichkeit der Ablenkung verstehen. Er hoffe auf möglichst viele Festgäste.

Die Vorfreude bei den Füchtorfer Bürgerschützen steigt. Ab dem 20. Mai wollen sie nach langer pandemiebedingter Auszeit vier Tage lang Schützenfest feiern. Am Freitag lud der Verein zur traditionellen Frühjahrsversammlung in die Schützenhalle. Und 76 Mitglieder waren der Einladung gefolgt. „Über 1000 Tage ist es her, dass wir unser Schützenfest feiern durften“, erinnerte der Vorsitzende Olaf Elverkämper an die recht lange Wartezeit.

Musikalisch begleitet vom Spielmannszug Füchtorf kam rund zwei Wochen vor den Schützenfesttagen die entsprechende Stimmung auf. Elverkämper dankte den Schützen für ihre Treue in den schwierigen Zeiten. So habe der Bürgerschützenverein trotz weitgehend ruhenden Vereinsaktivitäten neue Gesichter hinzugewonnen. Derzeit zähle der Verein stolze 876 Mitglieder.

Mit Blick auf das Schützenfestwochenende bekannte Elverkämper, Verständnis für all jene zu haben, denen in Zeiten von Corona und Ukraine-Krieg nicht nach ausgelassenem Feiern sei. Andererseits solle man das Schützenfest und dessen fröhlichen, ungezwungenen Charakter auch als Möglichkeit der Ablenkung verstehen. Er hoffe auf möglichst viele Festgäste.

Bereits am Freitag könne dank der Landjugend ins Festwochenende gestartet werden. Die KLJB lädt ab 20 Uhr zur großen Auftaktparty. Der Samstag startet um 17 Uhr mit dem Gottesdienst. Anschließend treten die Formationen auf dem Kirchplatz an. Nach der Polonaise ins Festzelt geht es mit Livemusik weiter. Am Sonntag fällt gegen 13.30 Uhr mit einem Platzkonzert auf dem Tie der Startschuss.

Die neue Majestät wird am Montag ab 11 Uhr ermittelt. „Aufgrund der Auswirkungen der Pandemie haben sich die Kosten im Vorfeld deutlich erhöht“, verwies der Vorsitzende auf steigende Preise für Bier und das Festzelt. Ein 0,25 Literglas Bier wird die Gäste 2,50 Euro kosten. „Um das finanzielle Risiko einzuschränken, hat sich der Vorstand nach sehr guten Gesprächen mit dem Festwirt entschlossen, die Größe des Festzelts von 800 auf 600 Quadratmeter zu verringern.“