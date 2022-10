Biwak-Kollekte bringt 350 Euro ein

Die Kollekte, die die Kolpingsfamilie im Sommer auf dem traditionellen Biwak eingenommen hat, war gezielt für den ortsansässigen „Lebensmittelpunkt“ bestimmt, denn die Zahl der bedürftigen Mitmenschen steigt stetig. In diesen schweren Zeiten wird Hilfe und Unterstützung dringend nötig, so die Kolpingsfamilie Füchtorf in einer Pressenotiz. Da sei die Freude, einen Scheck überreichen zu können, groß. Josef Obermeyer und Daniela Freiwald übergaben die Summe von 350 Euro an Hildegard Nährig vom Lebensmittelpunkt. Diese freute sich sehr über die großzügige Spende und nahm den Scheck dankend entgegen.