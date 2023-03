Blasmusik ist sein Leben

Ein außergewöhnliches Jubiläum feiert Willi Petermann in diesem Jahr. 1953 hat der Sassenberger das erste Mal beim Osterfeuer Osterlieder auf der Trompete gespielt. Das war sein erster öffentlicher Auftritt und somit kann er in diesem Jahr auf 70 Jahre Blasmusik zurückblicken

Nachdem 1939 der Musikverein Sassenberg, dessen Mitgliederzahl über die Jahre geschrumpft war, als Werkskapelle von der Firma Rath übernommen und neu aufgebaut worden war, probten die Musiker und Musikerinnen bis in die 50er Jahre im werkseigenen Probenraum während der Arbeitszeit.

Mit werkseigenen Probenraum

Am 2. März 1955 wurde Willi Petermann offiziell in die „Gebrasa Kapelle“ aufgenommen und spielte allein in dem Jahr bereits bei 15 Hochzeiten, 29 Tanzveranstaltungen und 3 Betriebsfeiern mit. Zur damaligen Zeit waren Radios und Fernseher eine Seltenheit und bei allen Feiern wurden mit Live-Musik gespielt. Die Musiker waren die Stars im Dorf und nicht selten brachte Willi Petermann nach den Auftritten die begeisterten Damen mit seinem Moped nach Hause. Damals war das Musizieren zwar ein Hobby, bei der Vielzahl an Auftritten konnte man das Musizieren aber auch durchaus als Nebenjob bezeichnen, mit dem sich die Musiker ein gutes Zubrot verdienten.

20 Jahre hatte Willi Petermann den Vorsitz inne

Zu den Anfangszeiten gab es noch keine ausgewiesenen Vorstandsposten, aber Willi übernahm bereits seit 1955 organisatorische Aufgaben unter Dirigent Wilhelm Bußmeier. Von 1977 bis 1999 war er gewählter Vorsitzender, sodass der heute 86-Jährige neben 70 Jahren Musik auch auf nahezu 45 Jahre Vorstandsarbeit im Verein zurückblicken kann.

Aber auch nach der Übergabe seines Amtes an Christian Borgmann im Jahr 2000 spielte Petermann begeistert die Trompete, oder besser gesagt das Flügelhorn, im Orchester. Mit Beginn der Corona-Pandemie musste er sich aus dem aktiven Spiel weitestgehend zurückziehen, ist aber auch heute noch bei besonderen Auftritten dabei.

In seiner Musikerzeit hat der Webermeister, der später auch bei Brinkhaus in Warendorf beschäftigt war und auch dort in der Brinkhaus-Kapelle mitspielte, an besonderen Ereignissen teilgenommen. So konnte er etwa wichtige Gebäude einweihen wie 1958 das Freibad, 1968 das Hotel Börding und 1978 das Möbelhaus Brameyer.

Die meisten kennen den Jubilar als Solotrompeter

Die meisten Sassenberger kennen ihn als Solo-Trompeter auf Schützenfesten, bei denen er auch unzählige Male den Zapfenstreich intoniert hat. Willi Petermann verkörpert das Gebrasa Blasorchester wie kein anderer, weshalb er im weiteren Umkreis sehr bekannt und gerne gesehen ist, heißt es in einer Pressenotiz des Gebrasa-Blasorchesters. Neben den Freundschaften zu vielen Vereinen im Kreis, hat er auch großen Anteil an der Freundschaftsbeziehung zum Partnerorchester in Lindenberg.

Im Rahmen der Generalversammlung wurde das Ehrenmitglied des Gebrasa Blasorchesters e.V. nun für sein Lebenswerk besonders geehrt. Er bekam einen Frühstückskorb mit einem individuell gravierten Frühstücksbrett aus den Händen der ersten Vorsitzenden Lena Achtermann. Mit stehendem Applaus wurde diese besondere Ehrung von den Musikern unterstrichen. Ganz gerührt nahm Willi Petermann die zahlreichen Glückwünsche entgegen.