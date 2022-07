Blick hinter stinkende Kulissen

„Das riecht ja fies hier“, sagt Emilia, als sie hinter Abwassermeister Norbert Smotzok her über den Hof des Sassenberger Klärwerks trabt. „Und es sieht auch nicht so lecker aus“, bestätigt Sabrina Peschke lachend nach einem Seitenblick auf eines der Becken. Doch von ihr und von Jürgen Netteln­stroth stammt die Idee zu diesem ungewöhnlichen Nachmittag, mit der sie elf junge Leseratten im Rahmen der Sassenberger Ferienaktionen ins Klärwerk lockten.

Noch vor dem Eingang hat Smotzok den abenteuerlustigen Trupp aus Mitarbeitern und Lesern der öffentlichen katholischen Bücherei in Empfang genommen. „In diesem Fall steht das spannende Programm im Vordergrund“, sagt Nettenstroth später. „Lesen an ungewöhnlichen Orten“ – dies Konzept gab es schon vor Corona hin und wieder. Doch noch nie hat es in so geruchsvoller Umgebung wie dem Klärwerk stattgefunden.

Kindersachbuch mit Erläuterungen

Passenden Lesestoff für diesen Ort auszuwählen, fiel den beiden Organisatoren nicht ganz leicht. Doch tatsächlich hat Nettelnstroth ein Kindersachbuch mit Erläuterungen aufgespürt, in dem das System einer Kläranlage kurz, sehr übersichtlich und geruchsfrei erklärt wird. Daraus liest er zum Auftakt.

Ein bisschen zu knapp ist die schriftliche Erläuterung dann allerdings vielleicht schon ausgefallen, denn Smotzok stößt gleich mit seiner ersten Frage auf Fragezeichen in den Augen der Kinder: Das Wasser, das die Kinder hier sehen, stammt aus Duschen und Klos, richtig. Aber woher noch? Ah ja, auch Industrie und Betriebe aus Sassenberg tragen bei.

Dann nimmt er das interessierte Grüppchen mit auf die stinkende Tour zum Schmutzwasserrechen und der übrigen mechanischen Abwasserreinigung. „Das sieht ein bisschen wie Durchfall aus“, meint eins der Mädchen, als die Gruppe die Absetzbecken passiert.

Kein Trinkwasser

Smotzok erklärt kindgerecht, wie „kleine Tierchen“ in den Becken verbliebene Fremdstoffe im Wasser auflösten. „Die sind unsere fleißigsten Mitarbeiter.“ Anschließend können die Kinder miterleben, wie das Wasser in den Belebungsbecken von Schritt zu Schritt sauberer wird. Ihr Gästeführer nimmt sich Zeit, hat auf jede Frage eine Antwort.

Ehe das Wasser in den „Schönungsteich“ und schließlich in die Hessel fließt, ist eine Messstation zwischengeschaltet. „Hier ist das Wasser sauberer als in der Hessel“, sagt der Abwassermeister über das Nass, das in einiger Tiefe erkennbar ist. „Aber es ist kein Trinkwasser“, warnt er die Kinder, die fasziniert durch das Stahlrost nach unten schauen.

Zweite Lesung steht bevor

Ganz nebenbei: Spätestens jetzt, an diesem beinah idyllischen Plätzchen neben dem Schönungsteich stinkt es auch gar nicht mehr. Die Kinder breiten zufrieden Decken aus. Zum krönenden Abschluss liest Peschke Auszüge aus einem Roman über Orinoko, das Krokodil, das in die Abwasserkanäle abtauchen muss, und führt damit gedanklich wieder ganz an den Anfang der Geschichte.

Für die Ferien hat sich das Büchereiteam noch eine zweite Lesung an einem besonderen Ort vorgenommen: Am 28. Juli (Donnerstag) geht es für die Kinder von fünf bis neun Jahren zur Feuerwehr. Eine Anmeldung ist zu den Öffnungszeiten der Bücherei möglich oder per Email an koeb-sassenberg@web.de.