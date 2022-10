Blumen für den Bürgermeister

Zum 20-jährigen Dienstjubiläum überreichte Johannes Philipper Bürgermeister Josef Uphoff vor der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses Blumen. Ein „Dank für die bisherige Leistung“ so der erste Stellvertreter des ersten Bürgers der Stadt.

Am 1. Oktober 2022 beging Josef Uphoff (CDU) sein 20-jähriges Dienstjubiläum als Bürgermeister von Sassenberg (WN berichteten). Das würdigte sein erster Stellvertreter und ehemaliger Herausforderer Johannes Philipper (FDP) jetzt bei der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses mit einem Blumenstrauß in Stadtfarben. Damit überbringe er den Dank der Bürgerschaft für Uphoffs bisherige Leistung. „Du hast das Amt 2002 in einer für die Stadt Sasseberg besonderen Situation übernommen“, erinnerte Philipper. „Du hast viele Themen angepackt und vorangetrieben.“ Die Stadt verdanke dem sparsamen ehemaligen Banker auch ihren gegenwärtig hohen Kassenstand.

„Wie lieb!“, reagierte der Bürgermeister mit Blick auf die Blumen und ergänzte: „Wir sind nur gemeinsam stark – Bürger, Rat und Verwaltung.“ Ihm habe die Arbeit 20 Jahre lang Freude gemacht, bekannte Uphoff und hielt fest: „Ich finde wir haben hier in Sassenberg eine gute Diskussions- und Arbeitskultur.“