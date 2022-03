Brennen für das eigene Handwerk

Über einen Mangel an Nachfrage nach seinen Ausbildungsplätzen kann sich Tischlermeister Daniel Hagemeyer nicht beklagen. Jeweils einen Lehrling im ersten und zweiten Lehrjahr beschäftigt er derzeit und auch für das kommende Lehrjahr ist bereits alles in trockenen Tüchern. Dabei ist er gerade einmal seit zwei Jahren Chef in der eigenen Tischlerei, die er 2020 von Walter Schlingmann übernommen hat. Jetzt hat er von der Kreishandwerkerschaft Steinfurt Warendorf die Auszeichnung „Top Ausbildungsbetrieb“ erhalten samt Urkunde und Aufkleber fürs Auto, mit dem er werben darf. Was macht er anders als andere?

Geron Rutte gefiel während seiner Lehrzeit das offene Ohr des Meisters. Foto: Ulrike von Brevern

Ein Ohr für die Lehrlinge

Für die Kreishandwerkerschaft ist es besonders der Wille, seine Lehrlinge ohne Wenn und Aber auch zu den überbetrieblichen Ausbildungskursen zu schicken, um sie bestmöglich zu qualifizieren. Andere versuchten da auch mal zu mogeln. Geselle Geron Rutte, der seine Lehrzeit bei Hagemeyer gerade erst abgeschlossen hat, hebt dagegen die persönliche Herangehensweise seines früheren Lehrherren hervor: „Der Daniel hatte immer ein offenes Ohr für uns Lehrlinge. Dem konntest du zum Beispiel immer sagen, dass du noch irgendetwas zusätzlich bauen wolltest, um zu üben und diese Übungsstücke waren dann wirklich hilfreich“, sagt er ohne lange zu überlegen.

„Weil ich jung bin, bin ich vielleicht noch näher dran“, meint Daniel Hagemeyer. Doch er gebe sich auch schon bei den Bewerbungsgesprächen durchaus Mühe, die passenden Kandidaten für die Ausbildung zu finden. „Ich lebe diesen Beruf“, gibt er offen zu, „und ich freue mich, wenn ich merke, dass ein Jugendlicher so tickt wie ich – dass er für unser Handwerk brennt“.

Bei der früher sehr baulastigen Tischlerei hat Hagemeyer inzwischen auch verstärkt Möbelbau und sogar Restaurationsarbeiten angesiedelt. Besonders stolz ist der junge Meister aber auf die technische Ausstattung, in die er in den vergangenen zwei Jahren kräftig investiert hat und die für einen kleinen Betrieb wie seinen schon ungewöhnlich sei. „Das macht uns schneller und Zeit kostet nun einmal Geld.“ Das müssen auch seine Lehrlinge gut verinnerlichen: „Wir streicheln das Holz nicht, wir müssen auch fertig werden.“

Frank Tischner, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, überreicht Daniel Hagemeyer die Urkunde für den „Top-Ausbildungsbetrieb“. Foto: Kreishandwerkerschaft

Ein außergewöhnliches technisches Highlight ist die neue Formatkreissäge gleich vorn in der Werkstatt. Der Maschinenhersteller Altendorf testet hier eine brandneue Sicherheitstechnologie. Interne Kameras überwachen die Umgebung des Sägeblatts: Nähert sich eine Hand dem Gefahrenbereich, taucht das Blatt samt antreibenden Motor ab – die bedrohten Finger bleibt dran und das Sägeblatt intakt. Nur 50 dieser innovativen Maschinen hat die Firma bislang aufgestellt.

Hagemeyer selber hat sich sehr bewusst für Realschulabschluss und die Karriere im Handwerk entschieden. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum er so gut klarkommt mit seinen Auszubildenden. „Das wichtigste ist, Ziele zu haben“, betont er.