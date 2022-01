Brötchen knacken 40-Cent-Marke

Keine Frage, Bäckermeister Martin Arenhövel liebt seinen Beruf. Zusammen mit seinem rund 50-köpfigen Team bietet er jeden Tag und an unzähligen Feiertagen nicht nur frische Brötchen an. Aber gerade um die drehen sich derzeit viele seiner Gedanken: „Als Bäcker bin ich es gewohnt, mit wenig Schlaf auszukommen, aber so viele fast schlaflose Nächte wie in der letzten Zeit hatte ich selten.“

Was dem erfahrenen Sassenberger Geschäftsmann Sorgen macht, sind explodierende Energiekosten, die geplante Anhebung des Mindestlohnes und vor allem der dramatische Preisanstieg beim Mehl – und davon braucht er Tag für Tag eine Menge. „Ich muss im Vergleich zum Vorjahr fast 80 Prozent mehr fürs Mehl zahlen“, beklagt der Bäckermeister und sieht noch keine Ende beim Aufwärtstrend der Getreidekosten.

Ob er noch wisse, was während seiner Ausbildungszeit in Münster ein Brötchen gekosten habe, verneint er schmunzelnd: „Ich musste mir ja nie eins kaufen.“ Und damals ging es ja auch mehr um Rezepte und Handwerk, als um Kostenkalkulation, die jetzt vom Geschäftsführer des Traditionsbetriebes stark gefragt ist. Arenhövel erinnert sich noch, dass vor der Umstellung auf den Euro ein Brötchen exakt 50 Pfennige kostete. 2006, als Vater Antonius das Geschäft an seinen Sohn Martin übergab, kostete ein Brötchen 28 Cent und heute müssen Kunden für zehn Brötchen 3,50 Euro über die Ladentheke reichen.

Doch damit ist, so schwer es dem Geschäftsmann auch fällt, am 1. Februar Schluss. „Dann kostet auch bei uns ein Brötchen 40 Cent. Hier ist noch alles echte Handarbeit und die Brötchen werden nach etlichen Arbeitsschritten im Steinofen gebacken. Dadurch bekommen sie eine intensivere dickere Kruste und bleiben länger knusprig“, schwärmt Arenhövel. Damit, erklärt der Bäckermeister, sei er im Umkreis im übrigen einer der letzten, der das einfache Weizenbrötchen künftig für 40 Cent verkauft.

Energiekosten und Getreidepreise explodieren

Eine Betriebsschließung an einigen Tagen oder sogar samstags, wie es immer mehr Kollegen in Erwägung ziehen, kommt für ihn nicht in Frage. „Hier auf dem platten Land funktioniert das nicht“, ist sich der 49-Jährige sicher. Seine umsatzstärksten Tage seien seit jeher Weihnachten und Pfingsten. Auch gegen eine große Verkaufspause über den Jahreswechsel – wie ihn in der Umgebung viele Bäcker gemacht haben – hat er sich in Absprache mit seinem Team entschieden. Und Recht bekommen. „Am Sonntag nach Neujahr haben wir deutlich mehr Umsatz gemacht als an einem normalen Wochentag.“

Von allen verkauften Brötchen machen die „einfachen, normalen“ die Hälfte aus. Je nach Wochentag ist das unterschiedlich und auch ob Anfang oder Ende des Monats ist, zeigt ein Blick auf seine Statistik. In zwei großen Steinöfen können in der Backstube an der Von-Galen-Straße 1400 Brötchen auf einen Schlag gebacken werden – verkauft werden sie dann im Hauptgeschäft Sassenberg oder den Filialen in Greffen und Warendorf.

Fachverkäuferin Kristin Wesselmann und Dorothee Arenhövel (v.l.) packen die goldgelben Weizenbrötchen an der Ladentheke im Sassenberger Hauptgeschäft an der Von-Galen-Straße den Kunden in die Tüte. Foto: Foto: Michèle Waßmann

Bei all den düsteren Gedanken rund um Energiepreise, steigende Lohn- und Warenkosten sind es andere Dinge, die die Freude am Beruf nicht ganz verblassen lassen. Dazu gehören die ebenso kreativen wie traditionellen Konditoreistücke, die das Familienunternehmen seit über 120 Jahren in großer Vielfalt anbietet. Und auch die regelmäßigen Auszeichnungen auf Bundesebene sorgen immer wieder für Durchhaltewillen in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten. Und bei all dem Genannten seien die speziellen Corona-Herausforderungen mit Hygieneverordnungen oder Lieferengpässen noch gar nicht erwähnt.