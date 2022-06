Bücherei will Rekord noch einmal knacken

Die Bücherei Füchtorf lädt Kinder im Grundschulalter auch in diesem Jahr wieder zum Sommerleseclub ein. Dabei hat sich das Team ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Seit Jahren lesen die jungen Füchtorferinnen und Füchtorfer im Leseclub eifrig mit. Im Vergangen Jahr war sogar ein Rekord von 55 Anmeldungen zu verzeichnen. Der soll in diesem Jahr noch geknackt werden.

Die Anmeldebögen wurden schon in der Grundschule verteilt, liegen aber auch noch in der Bücherei aus. Anmeldungen sind auch jetzt zu Beginn der Ferien noch möglich und zwar während der Öffnungszeiten der Bücherei. Abgabeschluss ist am Donnerstag (30. Juni).

Nicht nur Lesen, auch Kreativität zählt

Dann erhalten die Kinder auch ihr Logbuch, das sie durch den Lesesommer begleitet. Die Damen des Büchereiteams freuen sich darauf, dass die Kinder von den gelesenen Büchern erzählen. Dann gibt es auch den ersehnten Stempel, und damit Aussicht auf einen der tollen Preise während der Abschlussparty. Ausschlaggebend ist nicht, wer am meisten Bücher gelesen hat. Auch wer besonders kreativ sein Logbuch geführt hat, bekommt einen Preis. Dabei kann alleine aber auch in Leseteams gelesen und gemalt, geschrieben oder auch gehört werden, betont Ruth Buckebrede vom Büchereiteam.

Das Team füllt die ohnehin gut gefüllten Regale für den Sommerleseclub noch weiter mit spannendem Lesestoff für Groß und Klein auf und freut sich auf die Kinder, die schon lesebegeistert sind oder es vielleicht durch die neuen Bücher werden könnten. Die Abschlussparty findet hoffentlich wieder in der Grundschule in gewohnten Rahmen mit Kuchen und Getränken und den vielen Preisen statt am Mittwoch, den 24. August.