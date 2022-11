Bunte Adventslichter für das Altenzentrum

Rechtzeitig zum ersten Advent haben die Freundinnen des Inner Wheel Clubs Warendorf wieder 40 mit Lichtbändern und adventlichem Schmuck gefüllte Glasbehälter für die Senioren und Seniorinnen des Altenzentrums St. Josef in Sassenberg vorbereitet.

Leider war es Corona bedingt immer noch nicht möglich, die Adventgläser den Bewohnern persönlich zu überreichen. Und so wurden die leuchtenden Gläser Frauke Kuhlmann vom Sozialen Dienst der Einrichtung übergeben, mit der Bitte, sie im Altenzentrum in den Zimmern und den Gemeinschaftsräumen als Vorfreude auf das Weihnachtsfest zu verteilen.

Gleichzeitig überreichten die Freundinnen des Inner Wheel Clubs als Dankeschön für die bereits jahrelange freundschaftliche Zusammenarbeit wundervolle Christsterne an das gesamte Betreuungsteam des Altenzentrums.

Seit der Gründung des Inner Wheel Clubs Warendorf im Jahr 2013 liegt den Freundinnen neben zahlreichen regionalen, nationalen und internationalen caritativen Projekten das „Seniorenprojekt“ in Sassenberg besonders am Herzen. So werden über das Jahr verteilt verschiedene Aktionen durchgeführt. Dabei sind das traditionelle Spargelessen in Füchtorf sowie ein sommerlicher Ausflug in die nähere Umgebung einige der Höhepunkte.